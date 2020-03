3 remedios naturales efectivos contra el Coronavirus

De todos es sabido la aparición del Coronavirus que ha generado miles de personas infectadas y un importante número de fallecidos a nivel mundial.

El contagio también se ha extendido a muchos países lo que ha motivado a la Organización Mundial de la Salud ha permanecer vigilante inclusive declarando una situación de emergencia a nivel mundial.

Asi las cosas, ante la presencia de este nuevo tipo de agente, es bueno saber que un virus no es una bacteria y en este caso en particular los antibióticos no tienen ningún resultado combatiendo este tipo de microbio. Se necesita de productos anti o retrovirales.

¿Que productos alternativos ayudan?

A la fecha aún no existe una vacuna ni medicamentos a la venta aprobados contra este virus, aunque científicos chinos y de otros países apuran sus investigaciones y pruebas para contar con este antídoto lo antes posible.

Al no haber una cura definitiva y lista por parte de la comunidad científica especializada muchos se preguntan si existe algo natural que pueda ayudar contra este virus.

La respuesta es si, aunque no se tiene por probado oficialmente, si sabemos que por las características conocidas de varios ingredientes naturales estos pueden ayudar en el tratamiento de un contagio por virus, especialmente los que atacan el sistema respiratorio.

A tomar en cuanta:

La Vitamina C

Nanopartículas de Plata Iónica

Acído Húmico y Fúlvico

La Vitamina C

Una persona que adquiere un virus tipo gripal o que afecta el sistema respiratorio la actividad de sus linfocitos T aumentará y requerirá una cantidad algo más alta de vitamina C.

El informe de Cochrane detectó que tomar o más 200 miligramos diarios de vitamina C acorta el periodo sintomático en las personas contagiadas.

También se demostró que su consumo tiene un incuestionable efecto desestresante, ya que actúa en la respuesta de la glándula suprarrenal al estrés, reduce los niveles sanguíneos de cortisol, la hormona que fabricamos en situaciones de emergencia y que producida crónicamente, puede bajar nuestras defensas.

Una ventaja de aumentar el consumo de vitamina C es que, si ingerimos más de la que necesitamos, la podremos eliminar del cuerpo sin que produzca efectos secundarios, cosa que no ocurre con todas las vitaminas.

Además es un potente antioxidante y participa en la eliminación de radicales libres y combate el estrés oxidativo celular.

Plata Iónica

Las nanopartículas de plata son reconocidas y efectivas por su poder antimicrobiano efectivo contra bacterias, virus, hongos y protozoos.

«Estas nanopartículas son excelentes para combatir bacterias, hongos y virus. Son como una esfera que libera controladamente iones de plata al medio, los cuales son los que tienen la acción microbicida” indicó la Dra. Karla Oyuky Juárez , Bióloga en la Facultad de Ciencias de la UNAM en México.

Además de acuerdo al sitio IonesdePlata.com los iones de plata en el caso de los microbios actúan interfiriendo en la permeabilidad gaseosa de la membrana (respiración celular) y una vez en su interior alteran su sistema enzimático, inhibiendo su metabolismo y producción de energía y modificando su material genético, evitando así que pueda sobrevivir y a su vez provocando su muerte por asfixia.

El resultado es que el microorganismo invasor pierde rápidamente toda capacidad de crecer y reproducirse y desaparece.

También se indica que varios estudios revelan que es muy poco probable que los microorganismos desarrollen algún tipo de resistencia a la interacción con las nanopartículas de plata.

Entre esos estudios está el que se hizo en Japón relacionado con el H1N1 y dejamos el enlace aquí.

Acído Húmico y Fúlvico

Estos nutrientes son mucho más que biorreguladores, ya que contienen el cien por cien de los macro y

micronutrientes que nuestro cuerpo necesita.

Entre otra cosas ayudan a restablecer el PH del cuerpo, aumentan los niveles de energía y los niveles de oxígeno en las células aun en medio de una actividad estresante.

También ayuda a mejorar la eficiencia metabólica y la comunicación celular y apoya a la función neurotrasmisora en el cerebro, mejorando la función neurológica y la memoria.

Además hidrata las células, mejorando la renovación de las mismas, fortalece el Sistema Inmunológico y estabiliza el azúcar en sangre.

Puedes ver más información científica aquí.

