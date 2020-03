Al MEP le gusta que le rueguen, diputados también piden suspender clases

La diputada puntarenense Carmen Chan comunicó esta tarde que su fracción presentó una moción para que el plenario vea hoy una solicitud a la ministra de Educación para que suspenda las clases en escuelas y colegios.

El comunicado dice: «Esta tarde en la Asamblea Legislativa aprobamos una moción presentada por Nueva República, que solicita a la señora ministra de Educación Guiselly Cruz, suspenda por un tiempo prudencial de 15 días, las lecciones en todos los centros educativos, mientras se evalúa el avance de la pandemia del COVID-19″.

«Con esta medida intentamos se proteja a nuestros niños y jóvenes que, si bien no han reportado altos niveles de mortalidad a causa del virus, es una población vulnerable, que en nuestro país, lamentablemente, no siempre cuenta con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en escuelas y colegios», prosiguió Chan.

«Además los niños y jóvenes son transmisores, de manera que aunque no es el grupo con más riesgo de muerte, están en contacto directo con los adultos mayores en nuestros hogares», concluyó.

Será entonces al final de la tarde que se conozca el desenlace de esta moción y veremos si la ministra de Educación cede ante el clamosr de maestros, profesores, padres de familia y ahora los diputados.

La polémica

Todo esta situación tiene su origen ya que varias agrupaciones de maestros y profesores han solicitado con vehemencia a la ministra de Educación y también al ministro de Salud que suspendan las clases ante la llegada al país del coronavirus chino que ya suma 22 casos confirmados. a razón de un incremento del 75% diario.

La respuesta de la jerarca del MEP ha sido un rotundo NO, indicando que no es necesario. De igual forma el ministerio de Salud ha dado su posición y es solo hasta que aparezca alguien infectado en un centro educativo que suspenderán las clases en ese lugar específico y no todas las escuelas y colegios. Uno a la vez.