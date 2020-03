Albino acusa al MEP de sacarse clavo por no suspender clases

El controversial Albino Vargas, secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), acusó al Ministerio de Educación Pública, (MEP) de no suspender el curso lectivo, como lo han hecho una gran cantidad de países, por una simple sacada de clavo.

Desde la semana pasada cuando comenzaron a aumentar los casos de coronavirus y en una buena cantidad de países se tomó la medida de suspender el curso lectivo para evitar su propagación, los gremios, estudiantes, padres de familia, diputados, y la misma ANEP, solicitaron que se tomara esa decisión en Costa Rica, sin embargo, con la terquedad de una mula, no se hizo y solo se estará haciendo, donde ellos crean que hay riesgo.

Lo irónico del caso es que están cerrando, bares, restaurantes y actividades masivas y hasta pidieron a la población que mantenga una distancia de dos metros entre persona y persona. No obstante en las aulas de nuestro país, la distancia no exista, están pegados los pupitres hay hasta 40 alumnos en una aula.

El argumento del Gobierno, es que no hay evidencia científica que los muchachos sean un factor de riesgo para la propagación de esa enfermedad, sino en adultos. Muchos padres salieron a rebatir ese pobre argumento, aduciendo que si los niños de Europa, Asia, África o el resto de América Latina, eran inmunes a esa enfermedad, por la alimentación y demás defensas en su cuerpo, eso no quiere decir que los niños y adolescentes costarricenses sean igual, donde la alimentación, genética, ADN, y defensas. Tampoco eso no quiere decir que no sean portadores del virus.

Ante la pobreza del argumento del Gobierno, la población ha elaborado muchas hipótesis entre las que está la de Albino Vargas, quien colgó en su Twitter el siguiente mensaje:”Qué pretenden con esa terquedad enfermiza y preocupante de no suspender totalmente el curso lectivo?

Es que acaso es una “sacada de clavo” con el Magisterio Nacional por la Huelga del 2018? Acaso gustan de sentir q’ “tienen el poder” luego de estar tan desprestigiados como Gob?, finalizó.