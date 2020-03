“Carlos Alvarado es un mentiroso», según pescadores

Escuchar esta noticia Escuchar esta noticia

Con bombos y platillos el gobierno anunció que el Banco Mundial aprobó un préstamo de US$ 75.1 millones para respaldar un proyecto de gestión sostenible para el sector pesquero nacional lo cual fue desmentido por los mismos pescadores.

Según las autoridades de Instituto Costarricense de Pesca a Acupuntura (Incopesca), este proyecto ayudará a financiar la pesca del atún y a recuperar la pesca costera para de esa manera mejorar las oportunidades de empleo para los pescadores.

No obstante, dicha iniciativa no es una solución al problema ni a corto ni mediano plazo ocasionado por el COVID-19, por lo tanto el Sector Pesquero denuncia que se están creando falsas expectativas a la opinión pública y a las familias que viven de la pesca.

El préstamo

“Este préstamo no será usado para mejorar la situación precaria que viven los pescadores nacionales, ni enfrentar la crisis por la que pasamos, sino que los millones de dólares aprobados por el Banco Mundial, serán gastados en infraestructura, nuevas edificaciones y en consultorías.

Lo peor, lo lamentable, es que en este sonado préstamo no hay un solo cinco destinado a capital de trabajo, a mejorar las embarcaciones, al fortalecimiento del sector pesquero o a innovaciones en tecnologías de pesca; por el contrario buscan aniquilar nuestra actividad sacando a los pescadores del mar y que se dediquen a otra actividad”, dijo Mauricio González, director ejecutivo del sector pesquero.

Los pescadores consideran que la publicación de la aprobación del préstamo con el Banco Mundial es tendenciosa, pues se da en un momento de crisis y confusión general.

“Desde el sector pesquero sabemos que no es el momento para entrar en discusiones y confirmamos nuestro compromiso de lucha contra esta pandemia del COVID-19, pero no podemos dejar pasar estas publicaciones. Pedimos al gobierno respeto para todas las personas que dependemos de esta actividad, pues no pueden utilizar estas noticias y sugerir a la ciudadanía y a los pescadores que las ayudas vienen de camino, sabiendo ellos mismos que no es cierto”, expresó visiblemente molesto el vocero del Sector.

El proyecto de empréstito con el Banco Mundial fue objetado por el sector pesquero previamente, incluso en las mesas de diálogo sobre pesca, debido a la dudosa forma en que fue tramitado sin la participación activa del gremio. Después de esa oposición, el Gobierno se comprometió a difundir el proyecto para que el sector lo conociera y realizará los cambios necesarios, cosa que no se dio en su momento.

“En este momento nuestros pescadores y sus familias enfrentan una crisis sin precedentes en el país, que viene a deteriorar aún más las condiciones que ya teníamos previamente”, agregó González.

Los precios de productos pesqueros como atún, dorado y pez espada, corvina, cabrilla, entre otros, han bajado en más del 50% en muelle; no obstante los intermediarios mantienen los precios al consumidor elevados.

Esta crisis está evidenciando más las dificultades que tiene este sector en la comercialización de su producto con mejores condiciones para los pescadores y el abandono de este sector.

La quiebra de los pescadores

“Las exportaciones en este momento también han reducido su ritmo normal y por lo tanto, no nos queda más que parar nuestra flota, dejando sin fuentes de ingresos a más de 15 mil personas en todas las provincias costeras, que son comunidades vulnerables”, explicó Mauricio González.

El Sector Pesquero Nacional se encuentra participando en diferentes comisiones de trabajo junto con las autoridades pesqueras para asegurar la atención urgente a las necesidades de los pescadores frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, sin embargo a la fecha no se ven avances concretos.

Mientras tanto, los pescadores han impulsado una campaña invitado a los consumidores a adquirir pescado fresco nacional como una medida provisional para mantener la demanda del producto.