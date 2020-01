Casa Presidencial con luz verde para hacer campaña electoral

El Presidente Carlos Alvarado, el Gobierno y Casa Presidencial, podrán influenciar a los costarricenses a votar por los candidatos a alcaldes y regidores del Partido Acción Ciudadana (PAC), al ser rechazada de plano una denuncia por beligerancia política.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó de plano la denuncia interpuesta por los partidos Liberación, Unidad y Republicano Social contra casa presidencial por supuesta beligerancia política

La acción la presentaron Guillermo Constenla, del Partido Liberación Nacional, Dragos Dolnalescu, presidente del Partido Republicano Social Cristiano; y Randall Quirós, presidente del Partido Unidad Social Cristiano.

Ellos argumentaron que varios videos, publicados en las redes sociales de Casa Presidencial, para anunciar obras en Guanacaste, Puntarenas, Limón y otras provincias violan el artículo 142 del Código Electoral.

Explicaron a los magistrados que el artículo 142 del Código Electoral, en esencia, impide a las instituciones del Poder Ejecutivo «difundir, mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria relativa a la obra pública realizada, a partir del día siguiente de la convocatoria a elecciones nacionales y hasta el propio día de las elecciones».

No obstante los magistrados del TSE resolvieron que la denuncia no procedía porque, según se había precisado desde 2010, el citado numeral 142 (por su redacción) no aplica para las elecciones municipales.

Ya en el 2010 un criterio de la Procuraduría General de la República estableció que la veda publicitaria tampoco aplica para las elecciones municipales.