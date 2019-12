¿Con esta prueba puedes saber cual es tu coeficiente intelectual?

Las palabras Coeficiente Intelectual se abrevian con la abreviatura CI. En inglés se conoce como IQ y en alemán como Intelligenz-Quiotient y es como una herramienta para medir la inteligencia, donde los resultados se expresan en números.

Este sistema se utilizó para conocer el nivel de inteligencia de una persona y fue aplicado por primera vez por William Stern, un psicólogo alemán, en 1912 para medir el conocimiento, basado en la escala de inteligencia de Alfred Binet y Théodore Simon, entre un grupo de niños de la misma edad, para compararlos. entre ellos

Otro método que corresponde al IC se llama WAIS, que fue diseñado por David Wechsler en 1939 con el objetivo de definir cualitativa y cuantitativamente la inteligencia de las personas entre las edades de 16 y 64 años.

Hay muchas pruebas en Internet para que las personas midan su inteligencia. El coeficiente intelectual tiene una media, que es 100, si el individuo obtiene más de 100 es más inteligente, y si el puntaje es bajo en 100, dice que la persona es menos inteligente.

Clasificación de notificaciones según Wechsler

130 y más Muy superior

120-129 superior

110 – 119 Por encima de lo normal (ligero)

90-109 Normal

80-89 Bajo normal (problemático)

70 – 79 límite

69 y menos Deficiencia mental

Pero como dicen, no todo lo que brilla es oro, y esto se confirma por la controversia frente a estas pruebas de inteligencia, donde los investigadores de la Universidad Occidental de Canadá concluyeron que no son tan ciertos en sus resultados y los llaman engañosos.

Por esa razón, si puede hacer una prueba de inteligencia que encontró en Internet y obtener un resultado que no le gusta, no se preocupe, estas pruebas no son suficientes para saber si es inteligente o no. Además, puede aprender cómo aumentar su coeficiente intelectual leyendo diferentes páginas.

