¿Conviene a la izquierda cerrar la DIS? 

A falta de una definición de “policía política” que me satisfaga, diré brevemente que es aquella cuyo oficio es el control de los ciudadanos de un país con propósitos políticos.

Muchos piensan que la policía política en Estados Unidos es la (Central de Inteligencia Americana) (CIA), cosa muy alejada de la realidad pues en ese país, quien realiza esas funciones, es el Federal Bureau of Investigation (FBI), organismo cuyo jefe es designado por el presidente de la República, igual que con la CIA, pero esta realiza esas tareas conspirativas a través de sus embajadas fuera de su territorio, es decir, contra gobiernos y movimientos políticos de otros países.

En Costa Rica lo más parecido a una policía política es la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), aunque el OIJ se parece más a FBI de Estados Unidos, con la diferencia que los mandos son nombrado por la Corte Suprema de Justicia.

Los que nos definimos como de izquierda y pensamos en serio gobernar algún día el país, debemos tener una política clara sobre este tema.

Quien se dedica a conspirar contra gobiernos democráticos, no es la izquierda, sino la derecha, respaldada por los organismos internacionales de inteligencia conspirativa de EEUU y su embajada respectiva.

Esto lo reiteró recientemente el candidato presidencial demócrata de EEUU Bernie Sanders (*). Hace mucho tiempo que connotados dirigentes de la izquierda como Fidel Castro opinaron que la lucha armada dejó de corresponder y la última guerrilla (las FARC) fue disuelta mediante un proceso de paz en Colombia, quedando solamente remanentes que siguen ahí por la falta de voluntad de paz del gobierno colombiano.

Aparte de esto, en los tiempos que corren, los cuartelazos a la antigua usanza se han desprestigiado y hoy son parlamentos, periodista, medios de comunicación y jueces quienes se prestan para derrocar gobiernos.

A las pruebas me remito: el golpe de Estado contra Hugo Chávez y los numerosos intentos por derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. En Honduras Manuel Zelaya fue derrocado en una conspiración con la participación del ejército, el parlamento y el departamento de Estado de EEUU, en aquel entonces a cargo de Hillary Clinton. En Ecuador, Rafael Correa sufrió una intentona de golpe de Estado por un sector de la policía. Hemos visto el derrocamiento de presidentes en Brasil y Uruguay y el más reciente golpe de Estado ha sucedido en Bolivia contra el presidente Evo Morales, patrocinado por la OEA y el ejército de ese país. En Nicaragua lo intentaron organizando y financiando un movimiento insurreccional. Ni que hablar de los centenares de intentos fallidos por parte de Estados Unidos por asesinar a Fidel Castro.

Todo lo anterior es apenas una pincelada o, como le gustaba decir a un compañero cuando iniciaba sus charlas: “en términos generales y a grandes rasgos”.

¿Debería ir a la cárcel el exministro de Relaciones exteriores de Costa Rica en el gobierno de Luis Guillermo Solís, Miguel González Sanz, por su papel en el plan de la OEA para dar un golpe de Estado al presidente boliviano Evo Morales Aima?

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) dijo en Twitter que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, debería estar preso. « ¡Almagro debería irse preso! ¡Tiene sangre en sus manos! ¡Sinvergüenza!», afirmó el exmandatario

A mi parecer, el exministro costarricense tiene tanta responsabilidad como el Secretario General de la OEA y en consecuencia debería ir también preso.

¿Alcanzará para tanto la justicia en el mundo?

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta presentó un proyecto de ley «Eliminación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)».

La propuesta retoma varias iniciativas de proyectos de ley presentados anteriormente por distintas fracciones políticas, pero que han sido archivados.

La iniciativa reforma la Ley General de Policía para cerrar la DIS y trasladar sus recursos al Ministerio de Seguridad Pública y al Organismo de Investigación Judicial para que fortalezcan su trabajo y evitar duplicidades.

En Costa Rica, si se disuelve la policía política, considerando que la DIS es la institución que desempeña tal tarea, si llega a ser gobierno, para su propia seguridad, a la izquierda, no le quedará más remedio que resucitarla.

(*) https://www.latercera.com/mundo/noticia/bernie-sanders-eeuu-ha-derrocado-gobiernos-de-todo-el-mundo-en-chile-en-guatemala-en-iran/MIM6UFYA2RERJA6XRVXAGGWCCY/

