Coronavirus: aumentan muertos a 106; temen que 100 mil personas puedan estar contagiados

Los principales diarios de todo el mundo como The New York Times The Washington Post pusieron hoy en tela duda los datos aportados por el Gobierno Chino sobre la cantidad de muertos por el conavirus y aseguran que son en realidad más de 100 mil los afectados.

Según los expertos consultados por ambos medios se teme que más de 100 mil personas en todo el mundo puedan tener un nuevo mortal virus que surgió en un mercado de animales salvajes en una provincia china.

Para hoy la cifra oficial de muertos llego a 106, pero si China está ocultando la verdadera cantidad de afectados, también estaría mintiéndole al mundo en la cantidad de muertos.

El balance de la epidemia de neumonía viral en China ha aumentado a 106 muertos y casi 1.300 nuevos casos confirmados, anunciaron las autoridades este martes 28 de enero.

Las autoridades sanitarias de la provincia de Hubei (centro), donde comenzó la epidemia, afirmaron que el virus había causado 25 muertos más e infectado a otras 1.291 personas, lo que eleva el número de pacientes confirmados a más de 4.000 en toda China.

Oficialmente se reportaron 24 muertes en la provincia de Hubei, donde el virus fue detectado por primera vez en diciembre, y un fallecimiento en Pekín, la capital.

Mientras tanto, el gobierno chino anunció que decidió aplazar el inicio del segundo semestre en colegios y universidades de todo el país debido a la preocupación por un brote de un virus mortal.

El gobierno también ha cerrado ciudades enteras en Hubei, aislando a unos 50 millones de personas en un amplio esfuerzo para frenar el avance de la enfermedad.

En tanto, el consulado de los Estados Unidos en Wuhan, la ciudad en el centro de la brote, se preparaba para trasladar fuera del país a sus diplomáticos y algunos otros connacionales.

Japón, Mongolia, Francia y otros gobiernos también estaban preparando evacuaciones de sus ciudadanos que se encuentran en China