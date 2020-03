El primero en renunciar debió ser Carlos Alvarado

En menos de 48 horas renunciaron el Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, firmante del nefasto Decreto Ejecutivo que creaba la UPAD, la jefa de despacho del Presidente de la República y los 3 funcionarios que trabajaban analizando datos de las instituciones y de los costarricenses, a solicitud de Carlos Alvarado.

También dimitieron de sus cargos Luis Daniel Soto, viceministro de Planificación quien firmó el Decreto Ejecutivo, aun cuando su propia cartera había dado criterios sobre esta iniciativa, y el viceministro de Hacienda, Juan Alfaro, quien reveló que su firma fue usada por funcionarios de la famosa UPAD, para solicitar a su nombre información financiera de los costarricenses.

En los momentos de crisis política y pérdida de la credibilidad que vive el Gobierno de la República, el presidente de manera desesperada, en un intento por recomponer y reconstruir una imagen que está hecha pedazos, habla de sensatez y prudencia, incluso de confianza, cuando justamente es él, su equipo de trabajo y su partido quienes han llevado el país y la ciudadanía a tal punto de incertidumbre y descrédito, cuando es justamente él responsable del descalabro social y político actual.

Lo peor es que a pesar de que quienes operaron, avalaron y trabajaron en el caso UPAD renuncian a sus puestos y con ello reconocen la responsabilidad de haber procedido de manera incorrecta durante el proceso de conformación y aprobación del Decreto y la Oficina de Datos, el presidente en su terquedad y arrogancia conocidas, sigue defendiendo su última invención: la UPAD.

Evidentemente existe una falta de gobernanza en Casa Presidencial, desencadenada, en principio, por el propio Presidente, que ha demostrado su incapacidad para llevar las riendas del país.

Nota: los artículos de opinión publicados por distintas personas de manera voluntaria. Esas personas no son parte del Staff oficial de nuestro diario y no representan ni reflejan la posición editorial de Noti Costa Rica. De esta manera aclaramos que no asumimos como nuestras esas declaraciones.