Elecciones: bipartidismo perdió terreno frente al avance de los partidos cantonales

Es claro: sigue el declive del PLN, si bien se da una cierta recuperación del PUSC. En su conjunto, sin embargo, el viejo bipartidismo pierde terreno frente al avance de los partidos cantonales, pero continúa siendo hegemónico.

Ello podría resultar desconcertante, si uno considera que estos dos partidos -y en especial el PLN han tenido amplísima oportunidad para demostrar de qué son capaces. Y claramente defraudaron por razones éticas; porque se demostraron reiteradamente ineptos.

También porque traicionaron su propio legado histórico y en fin, porque el proyecto de país que han liderado, ha dado lugar a una Costa Rica inviable: desigual, conflictiva y estancada.

Pero lo cierto es que esa hegemonía, declinante pero aún vigente, refleja que siguen poseyendo lo que nadie más tiene: una maquinaria electoral, clientelista y manipuladora; corrupta y corruptora.

Una maquinaria también en decadencia, que conserva eficacia en gran medida gracias al elevado abstencionismo.

El ascenso relativo de los partidos locales tiene una faceta positiva: es quizá el reflejo de comunidades que se empoderan.

Pero también una negativa: es también síntoma de la fragmentación política que pulveriza nuestro escenario político y dificulta la construcción de acuerdos nacionales, hoy quizá más urgentes que nunca.

Es claro que el PAC retrocede y que, similar al FA, ambos partidos carecen de arraigo territorial.

Ahora que, evaluado en términos del logro promedio por colón gastado, el fracaso de los partidos explícitamente evangélicos (en especial el de Fabricio) fue glamoroso.

Escrito y publicado por y en Luis Paulino Vargas Solís, Economista.

Los artículos de opinión publicados por distintas personas de manera voluntaria. Esas personas no son parte del Staff oficial de nuestro diario y no representan ni reflejan la posición editorial de Noti Costa Rica. De esta manera aclaramos que no asumimos como nuestras esas declaraciones.