Empresas y negocios no podrán rebajar salarios a los empleados en esta emergencia

Las empresas y negocios que se vean obligadas a suspender sus operaciones o cerrar sus establecimientos por la emergencia en el país no pueden dejar de pagar y tampoco rebajar los días no trabajados de los salarios de sus empleados durante esta emergencia por el coronavirus.

La única manera en que lo podrían hacer es siempre y cuando tengan la aprobación de la Oficina de Inspección del Ministerio de Trabajo después de hacer una solicitud de suspensión temporal de los contratos de trabajo.

Esta regla es aplicable a todos los centros de trabajo del país, que decidan por su cuenta o por una orden emitida por el Gobierno.

De acuerdo al Código de Trabajo una de las causas para la solicitud de la suspensión temporal de los contratos de trabajo es “la fuerza mayor o caso fortuito, cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata o directa, la suspensión del trabajo”.

Esta suspensión temporal no interrumpe la relación laboral entre el patrono y sus empleados y no puede asumirse ni como una renuncia o un despido. Así mismo, esta suspensión puede ser parcial, es decir, no aplicar para todas las personas trabajadoras de la empresa.

“Estamos en un momento excepcional y por eso estamos formulando iniciativas que serán anunciadas en las próximas horas. El llamado que hacemos es a la prevención y a continuar con los protocolos de higiene así como del distanciamiento social de manera que podamos entre todos y todas salir adelante con la menor afectación posible”, destacó la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Geannina Dinarte Romero.

Ante la emergencia que vive el país por el coronavirus, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, recuerda que: «aquellas personas trabajadoras que cuenten con días disponibles de vacaciones, pueden hacer uso de ellas durante este período de cierres preventivos. Si no contaran con vacaciones a su favor, siempre y cuando las personas trabajadoras estén de acuerdo, las personas empleadoras podrán hacer adelanto de días de vacaciones».