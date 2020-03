Escuadrón de la muerte causa terror a indígenas de zona sur

Un escuadrón de la muerte, estaría detrás de los crímenes, quema de ranchos, palizas y demás situaciones que se están presentando en el conflicto por tierras en la zona sur.

Fue la misma Defensoría de los Habitantes quien denunció la existencia de este escuadrón denominado Fuerzas Negras y posible autor de ataques a indígenas y defensores DDHH

El “escuadrón Fuerzas Negras” opera en Buenos Aires y estaría a cargo de los ataques a los territorios, a líderes indígenas y a defensores de derechos humanos.

Los ataques se han incrementado en las últimas semanas llegando al extremo de asesinar al líder bröran Jerhy Rivera, el 24 de febrero, denunció la Defensoría de los Habitantes.

Advierte la Defensoría que de confirmarse el funcionamiento de este escuadrón calificaría como una asociación ilícita y sería una “amenaza al régimen democrático y al orden constitucional que amerita de la intervención urgente y contundente de las autoridades policiales y judiciales, pues de no hacerlo se estaría promoviendo la impunidad y la criminalidad.

Se conoció que Rivera fue atacado por al menos siete personas que le dispararon cinco veces por la espalda, ya en el suelo, lo patearon y golpearon con palos, estas acciones que quedaron registradas en videos tomados por testigos.

Es la segunda víctima mortal de la violencia contra los territorios indígenas.

El asesinato de Rivera ocurrió el 24 de febrero 2020 apenas once meses del brutal homicidio de Sergio Rojas, el 18 de marzo, en su casa de habitación en Salitre.

“No basta con la presencia de policías”, dijo la Defensoría y pidió que el gobierno gire de inmediato instrucciones a las autoridades que corresponda para que se lleven a cabo acciones de protección a las personas sobre las que pesa una amenaza de muerte y a la población y territorios indígenas del sur del país.

En lo más inmediato citó al Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República y Policía de Tránsito.

La Defensora de los Habitantes Catalina Crespo, dijo: ““Presento ante usted ésta Alerta Temprana, ante el grave riesgo a la vida e integridad a que están sometidos los Pueblos Indígenas de Térraba y Salitre –cuya protección debe reforzarse en cumplimiento de la Medida Cautelar 321-12-, así como a los Defensores de Derechos Humanos que colaboran y trabajamos en la protección de sus derechos, riesgos que quedan demostrados con el asesinato de dos dirigentes indígenas en menos de un año, el incremento de las amenazas violentas y otras manifestaciones de odio”.

Agrega la Defensoría que en diferentes redes sociales, particularmente en Facebook, en el perfil Verdades de Salitre” y Campesinos de Buenos Aires, usted puede verificar la gravedad de estos hechos y lo más delicado, la formación de un posible escuadrón denominado las Fuerzas Negras, encargado de ejecutar actos de violencia en los territorios indígenas”.

Toda esta información ha sido corroborada por la Defensoría de los Habitantes, incluso el ingreso de camiones cargados de hombres armados con machetes y de caravanas de motos sin placas a los territorios indígenas (Salitre y Térraba), para amenazar, intimidar y agredir a los habitantes indígenas”.

El domingo 9 de febrero, el bribri Minor Ortiz Delgado sobrevivió al segundo intento de asesinato, aunque fue alcanzado por una bala en su pierna derecha cuando fue atacado por varios hombres armados con machetes y pistolas.

Los dos intentos de homicidio en su contra han ocurrido en la localidad de Río Azul, de Salitre. El primer intento de homicidio fue en 2013.

No obstante, la policia no actua. Los oficiales de la Fuerza Pública no han requisado a los sospechosos y no han ingresado al lugar indicado, bajo la excusa de que necesitan una orden judicial; argumentó que en este caso no es de recibo, ya que, la ley faculta y obliga a la Fuerza Pública a intervenir y requisar cuando haya elementos que indiquen que se está cometiendo un delito o esté en peligro la vida o integridad de alguna persona, supuestos fácticos que en este caso se presentan.

Por lo tanto los recuperadores exigen la intervención inmediata de la Fuerza Pública en ese sentido y así evitar más hechos de violencia.

Las y los recuperadores cabecar de China Kicha solicitaron con carácter de urgencia, asistencia con alimentos, agua potable, focos y baterías; ya que por las agresiones e incendios provocados por los finqueros, la mayoría fueron desplazados y ahora se encuentran en las recuperaciones de Sekarä Kaska y Sá Ka Duwé Senaglo; sin servicios básicos y sin alimentos.

“Este sábado incendiaron más lugares, quemaron todo lo que pudieron en China Kichá, hombres y mujeres hemos sido apedreados”. Quemaron nuestras viviendas y todo lo que tenían.

Anoche Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, escribieron en su Facebook: ”Las y los recuperadores cabecar y la Coordinadora de Lucha Sur Sur denuncian el incendio de las tierras recuperadas como táctica de los finqueros para forzarlos a abandonar los terrenos y denuncian también la inacción e ineficiencia del Estado ante esta y otras formas de violencia y agresión.

Todavía hay grupos de matones, algunos armados con armas de fuego, en la finca colindante con el Territorio de China Kicha del empresario Gilbert Fernández y la finca que ocupan ilegalmente dentro de dicho Territorio Juan y José Naranjo.

Adjuntamos imágenes de la devastación que dejaron los incendios provocados por los finqueros en China Kicha”, concluyeron.