Españoles odian a los ticos y hasta tienen lista de por qué NO invitarnos a sus casas

Ser tico no es un privilegio en España, dejamos de ser “pura vida” para estar en la lista de los indeseables. El prestigio de los costarricenses está en decadencia que hasta la revista »Matador Netwoork» publicó los 12 motivos por los cuales, las personas no deberían invitar a un costarricense a su hogar.

Según ellos, los ticos somos irresponsables y siempre, llegan tarde a todo, por eso existe la hora tica, una o dos horas después de la acordada.

Aseguran que el tico promedio se siente orgulloso de esta característica, suelen dejar todo para último momento y ser algo impuntuales. Te pueden decir que van con un ligero retraso y llegan en 5 minutos, pero verás cómo puede pasar media hora o más y sigues esperándolos.

Tanto es así que tienen su propia hora, la hora tica, que hace de las horas de quedada un concepto relativo. A pesar de ello, si el tico dice que llega, es seguro que llega… tarde, pero llega.

Inconcebible: Quieren que les regales todo. ”Cuando los ticos van a comprar algo, pocas veces dicen me vende o me da; naturalmente piden cualquier cosa, en el lugar que sea, con la expresión me regala”.

Claro está que no se van a llevar las cosas sin pagar, esa es tan solo su forma de pedirlo.

El tercero, según la revista Española: “Cuando le ofrezcas algo para beber, su primera opción será un fresco (100 %) natural. Para el tico, un fresco natural es un zumo hecho con mora, cas, piña, mango, sandía o cualquier otra fruta de esas que se encuentran en cualquier momento en el supermercado o pulpería (ultramarinos). ¡Y cuidado! La fruta ha de estar pelada, exprimida o licuada poco antes de tomarla.

Es decir, olvídate de ofrecerles un concentrado de frutas del supermercado… porque igual les ofendes.

Los hacemos sentir viejos. Según la revista el tico hace que los españoles se sientan más viejos de lo que son.

“Es que los ticos siempre te tratan de usted, sin importar la edad del interlocutor. Con suerte, te tratarán de “vos”.

Además, siempre te pedirán las cosas “por favor” y te las recibirán con un gracias. También, te pedirán permiso antes de entrar en tu casa o de levantarse de la mesa. Y tú quizás sientas que deberías aprender de sus buenos modales.

Confianzudos. Según esa revista famosa entre intelectuales y artistas los ticos aunque haya otros invitados en la casa y no los conozca, hablarán con ellos como si fueran amigos de toda la vida.

“Si hay algo que caracteriza al tico es su amabilidad, su hospitalidad… y que hablan por los codos. Ya sea con el chófer del autobús, el panadero de la esquina o uno que te ha preguntado la hora en la calle.

El tico habla y mucho, y aunque no sepa quién es la persona a la que se está dirigiendo, siempre tratará de entrar en calor con una conversación amena y generar un ambiente agradable”.

Pero además los ticos según los españoles en todas las conversaciones terminamos hablando de futbol. “Costa Rica es un país fanático de este deporte, donde los clásicos nacionales se viven con mucho fervor y los juegos de »La Sele» unen al pueblo costarricense.

Y sigue la perolata contra los ticos diciendo que en una conversación siempre comentan que en su país no tienen Ejército y que son el país más feliz del mundo.