Estampida en el gobierno: renuncian tres vices

Para los creyenceros los martes son de mala suerte, pero para el Gobierno de Carlos Alvarado, ayer martes 3 del mes 3, fue un súper martes de pésima suerte, renunciaron tres vices, al menos dos por el caso de la unidad de espionaje de Casa Presidencial.

Se trata de Juan Alfaro López viceministro de Hacienda, Daniel Soto Castro, viceministro de Planificación, Álvaro Ramos Superintendencia General de Entidades Financieras.

Todo se maneje ayer en el estricto secreto pero ya por la noche todas fueron confirmadas y hasta Alfaro López, colgó en su Facebook la carta de renuncia, donde además de expresar su molestia exige una investigación del proceder de los miembros de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), más conocida como la Gestapo Tica

Alfaro, ex coordinador del Grupo de Apoyo Legal Presidencial (GALP), quien no duró una semana en el cargo como viceministro de Hacienda. Él se vio obligado a renunciar por el escándalo UPAD por que le falsificaron su firma para solicitar a la Sugef los datos sensibles de los costarricenses.

Horas antes había trascendido un documento en que aparece el nombre de Juan Alfaro como una de las personas que firmarían un convenio de intercambio de información con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

La carta nunca llegó a manos del titular de la Sugef, Bernardo Alfaro, pero se encontró en un correo de otro funcionario de la Superintendencia.

Alfaro había dicho que, aunque hubiera llegado el documento a sus manos, no habría aceptado firmarlo porque se trata de información confidencial que solo puede ser autorizada por los usuarios.

Esa carta firmada además por Alejandro Madrigal y Diego Fernández, encargados de la UPAD, se quería tener acceso a datos del Centro de Formación Crediticia de todos los costarricenses que es información confidencial.

En la carta de renuncia de Alfaro misiva, dirigida al presidente de la República, Carlos Alvarado, Alfaro López solicitó al Consejo de Gobierno que en el marco de la investigación abierta, se aclare quiénes fueron las personas responsables de solicitar información usando su firma a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) sin su consentimiento. En pocas palabras se cometió un delito más al falsificar la firma.

El funcionario le dice al mandatario que se enteró en el marco del trabajo relacionado con la UPAD que se emitió una propuesta de convenio a la Sugef, “en la cual sus redactores incluyeron mi nombre, sin mi consentimiento y sin que yo tuviera relación alguna con este tema”.

“Nunca autoricé, ni participe, en proponer un convenio que buscara acceder al Centro de Información Crediticia, lo cual me parece a todas luces improcedente desde el punto de vista legal”, comunicó Alfaro.

El exviceministro agrega que le resultaba imposible permanecer en su equipo de Gobierno y que con un profundo sentido de responsabilidad política presentaba su renuncia.

“Tampoco tuve, ni he tenido, injerencia en la elaboración del decreto publicado días atrás que buscaba oficializar la UPAD. No asesoré, no validé, ni aprobé ese decreto. Sin embargo, algunas conjeturas, como la de arriba indicada, han colocado mi buen nombre en un espacio de dudas, lo cual aclararé completamente en las instancias correspondientes, con la información de la que dispongo y el respaldo debido”, dijo en la carta.

Alfaro López aseguró que nunca ejerció lineamiento alguno desde su posición como viceministro a la UPAD sobre el tipo de solicitudes que fueron tramitadas a diferentes instituciones.

“Sin embargo, en mi sentido de responsabilidad política para con el país, me llama a no seguiré en un lugar como el Ministerio de Hacienda, donde mi trabajo es sumar confianza, no duda. Y el entorno que se vive en relación con el caso mencionado, no permite por ahora generar esa confianza, hasta tanto no quede totalmente clarificada cualquier duda, lo cual como he dicho, haré ante las instancias correspondientes”, señaló Alfaro.

Por la noche también trascendió la renuncia de Luis Daniel Soto como viceministro de Planificación, según confirmó Pilar Garrido, ministra de esa cartera.

Soto, firmó el polémico decreto 41996-MP-Mideplan como ministro interino de Planificación el 17 de febrero de 2019 y aparece como uno de los sospechosos en el caso UPAD, que se estudia en el expediente 20-005434-0042-PE.

El último en irse es el superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, comunicó de manera verbal al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) que dejaría el cargo en abril próximo.

La salida coincide con otros dos cambios importantes en las sillas de dicho órgano. Uno sería la llegada de Alberto Dent a la presidencia del Conassif y otro el ingreso de Rodrigo Chaves como representante del Ministerio de Hacienda.