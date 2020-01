Este remedio natural es más potente y efectivo que el Ibuprofeno

Hay un remedio natural que es más efectivo contra los dolores y la inflamación que el ibuprofeno o el acetaminofén, medicamentos muy comunes para esos casos.

La verdad es que casi todos llevamos siempre a mano una pastilla de ibuprofeno u otros analgésicos.

Este medicamento se ha convertido en uno de nuestros mejores aliados en el día a día, pero es posible que estemos abusando con su consumo siendo que es muy dañino para el hígado y nuestra salud.

Ahora bien, estudios recientes demuestran que la cúrcuma es un potente anti-inflamatorio y supone una alternativa estupenda al consumo de ibuprofeno y el acetaminofén, evitando, además, sus efectos secundarios.

La cúrcuma es una planta de la que se extrae el condimento principal en el curry.

Y es que raíz de la cúrcuma también tiene propiedades muy interesantes, como la de ser un analgésico y un anti-inflamatorio natural.

Un ensayo clínico publicado en The Journal of Alternative and Complementary Medicine, puso de manifiesto que existe una alternativa natural eficaz para sustituir al popular analgésico ibuprofeno,

El principio activo es la curcumina, polifenol de la cúrcuma el que le da su color amarillo intenso. El polvo de la cúrcuma contiene aproximadamente 2-4% de curcumina en peso.

Entre los efectos beneficiosos de la cúrcuma, está su poder antinflamatorio en el tratamiento de dolores mestruales, estomacales, vesícula, glándulas, inflamación de encías, hígado y también en la osteo-artritis de rodilla.

Según un artículo publicado en Advanced Experimental Medical Biology, en 2007: «La curcumina ha demostrado tener actividad antioxidante, antiinflamatoria, antiviral, antibacteriana y antifúngica.

Por lo tanto tiene un potencial contra diversas enfermedades como diabetes, alergias, artritis, enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades crónicas».

Por otra parte, la cúrcuma utilizada en el curry en India podría explicar la baja tasa de enfermedad de Alzheimer registrada en ese país.

Aunque, la cúrcuma en general no produce efectos secundarios significativos, como cualquier otra alternativa natural es aconsejable consultar a un profesional para identificar cada caso, la forma en la que se debe administrar y las dosis.

Merece la pena probar esta alternativa natural, ¿qué opinas?