Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en febrero

Si Usted tiene un celular viejito o no le ha actualizado el sistema operativo?. Ponga mucha atención porque puede ser que en febrero se quede sin el WhatsApps.

WhatsApp anunció que ya no será compatible para algunos smartphones dentro de los cuales se encuentran aquellos que poseen sistema operativo Android 2.3.7 y iPhone con iOS 8 o anteriores.

Así que si su celular no es tan viejo pero por algún motivo no le has actualizado el sistema operativo, debes de hacerlo de inmediato o de lo contrario el próximo mes no podrás seguir utilizando WhatsApp.

Se trata de quienes tienen en su el sistema operativo Android 2.3.7 y iPhone con iOS 8 o anteriores. O sea, los teléfonos que tienen más de 5 años de haber sido ensamblados. En el caso de los iPhone son los modelos de 5 hacia abajo

A partir del primero de febrero del 2020 los dispositivos que cuenten con estos soportes ya no podrán crear cuentas nuevas ni verificar las existentes. Aunque la compañía de mensajería instantea colocó como fecha definitiva este día, también dejó claro que la aplicación podría dejar de funcionar en cualquier momento.

Asimismo, recordó a sus usuario que a partir de 31 de diciembre del año pasado ya no es posible usar la plataforma en ningún equipo con sistema operativo Windows Phone.

Los teléfonos en los que podrás seguir disfruntando de este servicio son aquellos Android con sistema operativo 4.0.3 o posterior, iPhone con iOS 9 o posterior y algunos modelos de teléfonos con sistema operativo KaiOS 2.5.1 o posterior, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.