Gobierno protege borrachos y deja a los niños y maestros como carne de cañon

Es claro que al sistema educativo lo están tratando de manera diferenciada, y lo peor nos están exponiendo más que a cualquier otro sector de la población y de los trabajadores, con la excepción obvia de los trabajadores de la salud.

A los trabajadores de la educación nos están obligando de manera terrorista a permanecer en la línea de fuego, y en este contexto de sometimiento injusto que tiene como explicación la continuada venganza del gobierno , MEP y cámaras empresariales por nuestra patriótica huelga contra el combo fiscal 2018.



Si lo anterior no fuese cierto, entonces cómo justificar con un mínimo de seriedad que se cierren por completo bares, cines, estadios, etc, y no centros educativos que no solo albergan a miles de personas que además multiplicarán la cadena de contagio del virus.



El gobierno reconoce tan grave la pandemia que hasta se congracía con los empresarios y decreta otra moratoria del pago del iva.