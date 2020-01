¡Increíble! fuera de serie: Frente Amplio pide no votar por su propio candidato a alcalde

Ah bárbaros….Que infantilismo de izquierda. Realmente fuera de serie.

El Partido Frente Amplio (FA) pidió a la población de Palmares no votar este domingo por su propio candidato a alcalde alegando que en discurso no coincide con los principios de esa agrupación política.

Se trata del dirigente Carlos Rodriguez, muy querido en la zona y con amplias posibilidades de quedar electo.

Las ocurrencias del Frente Amplio no tienen límite. No les basto con el papelazo que hicieron en la pasadas legislatura donde se pasaron serruchándose el piso entre los nueve diputados que al final resulto en el fiasco electoral al pasar de esa cantidad de diputados a tener solo uno, sino que ahora, antes de ser electos ya se están haciendo zancadillas.

El presidente suplente del partido, Wilmar Matarrita, afirmó que el aspirante tuvo posiciones machistas, en contra del aborto terapéutico y otras posturas contra los derechos de la mujer y de la población LGTBI, las cuales ellos no comparten.

«Claro recordemos que quienes llevan la batuta en el Frente Amplio son las feministas más radicales que son las que mandan a los varones», continuó.

«Luego de conversaciones y ver incluso las reincidencias, tomamos algunas medidas como prácticamente desconocer y ratificar que esas estructura que él tiene no concuerdan en nada con el partido», comentó Matarrita.

Según explico Matarrita, el Comité Ejecutivo del FA envió una carta el 14 de diciembre del año pasado donde desautorizaba al Rodríguez como candidato.

Aclara que están de acuerdo con la libertad de credo, pero que eso no implica que sus miembros se puedan imponer al colectivo, cambiando los principios éticos, políticos e ideológicos de la agrupación.

«Lo que sucede es que ya no se puede desinscribir, no podemos hacer que no esté en la papeleta, pero él no concuerda en nada con la línea del partido», comentó Matarrita.

Además, explicó que actualmente Carlos Luis Rodríguez Meléndez lleva su campaña por separado, aunque no pudo confirmar si recibe fondos económicos del partido.

El actual diputado del Frente Amplio, José María Villalta, también pidió en su red social no apoyar a Rodríguez.

«El candidato a la alcaldía de Palmares debería renunciar por sus posturas contrarias a los derechos de las mujeres y los principios del FA. Invitó al electorado palmareño a no votar por candidaturas con posturas regresivas en derechos humanos», escribió.

No obstante la dirigencia del Frente Amplio, no informo si le estarían dando la adhesión al candidato del Partido Liberación Nacional, Nueva República o Acciòn Ciudadana para lograr evitar que su propio candidato quede electo.

Mientras tanto, Rodríguez escribió esta mañana en su Facebook;: “como me he ganado enemigos por defender la vida tanto de un lado como de otro y hasta me han boicoteado pero resistiré .su voto por mi lo llevare en mi corazón. Gracias. Amen