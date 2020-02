Investigaran participación de hija del Juez Español Baltasar Garzón en la política costarricense

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), investigará la participación de la hija del juez español Baltasar Garzón, en las pasadas elecciones nacionales, donde prestó servicios profesionales a Juan Diego Castro.

En las indagaciones se determinará por qué no fue reportado a esa entidad, y se desconoce quién le canceló sus honorarios los honorarios a todo el equipo de personas que viajó desde españa para asesorar a Castro, quien era candidato del Partido Integración Nacional (PIN),sin embargo,

Así lo confirmo a www.noticostarica.com Héctor Fernández, Director del Registro Electoral del TSE, quien explicó que la denuncia ya fue trasladada al departamento de Financiamiento de Partidos Políticos para que se investigue y se llegue a la verdad real de lo que ocurrió con este caso.

En este nuevo escándalo estarían involucrados el juez Español, Baltasar Garzón, su hija, el ex candidato presidencial, Juan Diego Castro y el empresario iraní, el autobusero Raymond Semaan se sospecha que este último habría sido, quien desembolso varios millones para pagar los tiquetes de avión, hotel, traslados, y los honorarios de los europeos.

Quien interpuso la denuncia fue el diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta, quien solicitó al Magistrado, Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que se investigue a fondo, la participación de Garzón, Raymond Semaan el empresario de las rutas Tracopa, e Ina-Uruca, en las pasadas elecciones, apoyando al candidato del Partido Integración Nacional Juan Diego Castro.

“Estimado don Luis Antonio. Ha llegado a mis manos documentación de la campaña electoral 2018 del entonces candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), señor Juan Diego Castro, que hacen sospechar sobre la probable existencia de al menos un pago por servicios profesionales de una consultora extranjera por fuera de la legalidad, así como de la realización de una encuesta por parte de la empresa sin que tuviera autorización del TSE.

Por esa razón solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones efectuar a través de sus órganos competentes una investigación sobre los hechos que a continuación se describen, indica el diputado al magistrado Antonio Sobrado.

El diputado indica que en noviembre de 2017 el empresario autobusero Raymond Semaan entabla relación con María Garzón y su empresa «Intemational Mades Communication», a través de un amigo común llamado Leonardo Figon.

Se establece un contrato verbal donde aparte de los servicios profesionales en comunicación para la campaña de Juan Diego Castro por $400 mil dólares (más $50 mil dólares si ganaba en primera ronda), se ofrece una conferencia anti corrupción «lidereada» por el doctor Baltazar Garzón (padre de la consultora).

Pocos días después, María Garzón, hija del juez español Baltasar Garzón, comunica que estará viajando a San José el miércoles 6 de diciembre del 2018 menos de dos meses antes de las elecciones cuando Juan Diego era uno de los favoritos para ganar las elecciones y pide una reunión con Juan Diego Castro y su equipo para el jueves 8 de diciembre e indica que las personas que viajarán con ella «se quedarán en San José para trabajar en el terreno durante toda la campaña».

Ya el 19 de diciembre de 2017, María Garzón envía una «Relación de gastos y horas de trabajo» al empresario Raymond Semaan, financista de Juan Diego Castro, por cuanto relación con la campaña de Juan Diego Castro ha concluido.

Dentro de los gastos incluyen la entregan resultados de una encuesta realizada el día 8 de diciembre, se hizo un monitoreo continuado desde el primer momento hasta la finalización del periodo.

Lo que más llama la atención es que Garzón (con formación jurídica muy reconocida por ser hija de un juez) debería de estar enterada que según las leyes nacionales, para hacer una encuesta de esa índole deberían de estar inscrita en el Tribunal Supremo de Elecciones y si no lo está, se estaría violando las leyes nacionales.

Noticostarica le dejó mensajes a la señora Garzón con las preguntas que se hacen los lectores pero no contestó y no contestó, mientras que Raymond Semaan, a quien le preguntamos que si fue él quien cancelò esa deuda de Juan Diego, y con los recursos de cuál de sus empresas. Se confirmó que los mensajes le llegaron a su WhatApps, los leyó y de inmediato bloqueo nuestro celular.

Situación similar pasó Cecilia Morera, candidata a la primero vicepresidente del PIN. De quien en setiembre de ese año Juan Diego se refería como “una mujer valiente, contadora pública, especialista en asesoría fiscal y Derecho Tributario. Ella es parte de un equipo de gente decente, de profesionales probados”.

A ella quien también le brinda servicios a Semaan que por qué no se reportó al TSE? Quien le pago?. Usted era la auditora del PIN?. No obstante, no solo no respondió, sino que procedió a bloquearnos.