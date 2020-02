Johnny Araya rompió el «Récord Guinnes» al salir electo 4 años más

Insólito: Solo en Costa Rica pasan esta tipo de cosas en la política. El sempiterno alcalde de San José, Johnny Araya se mantendrá 4 años más en la alcaldía, al ser electo con solo 20 mil votos, de los más de 200 mil electores inscritos.

Según el corte 11 del Tribunal Supremo de Elecciones, de los 55.182 votos emitidos, Araya obtuvo solo 20.295 lo que representa solo un 37,33%. Una bajísima cifra con respecto a las miles de quejas que por las redes sociales se hicieron sentir.

Lo irónico del caso es que esos 50 mil votantes que se animaron en ir a votar, son una pequeña minoría de los 237.491 electores inscritos, lo que arroja una cifra muy escandalosa de abstencionismo del 74,64 %.

En pocas palabras una minoría fue la que eligió a Araya con tan solo 20 mil votos de los más de 200 mil electores inscritos, solo un 10%, lo que debería de hacer que los políticos josefinos pongan las barbas en remojo de lo que efectivamente está pasando.

El Corte del TSE, arroja también unos datos que los estudiosos deberán ya ponerse a analizar. Al parecer el análisis realizado por Noticostarica en noviembre fue correcto por cuanto, la política de divide y vencerás le resulto todo un éxito al flamante alcalde más poderoso del país.

El récord de los josefinos

Araya ya podrá aparecer en el libro de los “Récord Guinnes” por ser el alcalde que se ha mantenido en el poder por más años en todo el mundo.

Ni los dictadores de la era moderna y más longevos del mundo y en toda la historia han podido permanecer en el poder tantos años. El que más se le acerca es Daniel Ortega en Nicaragua.

Oposición ni cosquillas hizo

Al estar dividida la oposición en el Gobierno local de San José, los votos se diluyeron en varios candidatos lo que hizo imposible que algunos pudiera ser suficiente fuerte para contrarrestar la maquinaria de aplanadora liberacionista.

Veamos: Si tan solo 5 de los adversarios se hubieran puesto de acuerdo en un candidato único, hubieran derrotado con creces a Johnny Araya por cuanto así quedaron los resultados. Acción Ciudadana, 7.961 , Alianza Por San José, 4.407; Unidad Social Cristiana, 4.187; Coalición Juntos, 3.819; Nueva República, 3.174.

Pero no. Los planes de una gran coalición fueron pobres y más bien sacaron a relucir grandes diferencias entre los líderes josefinos y abonaron que siga el mandato más largo que conozca la historia en Costa Rica. Divididos no pudieron luchar por vencer no solo a Araya sino al abstencionismo que fue su principal aliado.