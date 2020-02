Juguemos en Zapote: al fin hubo allanamiento

El escritor, abogado constitucionalista y analista política Roberto Feers comentó respecto a las acciones de la Fiscalía General de le Rapública al allanar hoy la Casa Presidencial por el caso de la UPAD.

A continuación su comentario de opinión:

A una semana de que destaparan el escándalo del espionaje dirigido desde #CasaPresidencial, la actitud de la #Fiscalía podría haberse descrito con una variante de una conocida ronda infantil:

«Juguemos en Zapote, mientras la Loba no está… ¿Loba, estás?»

«Me estoy poniendo los zapatos… Ya casi voy. PD. Vayan borrando»…

«Juguemos en Zapote…»

En informática, una semana es una eternidad… pero finalmente sucedió: el OIJ allanó el nido de los zopilotes.

También allanó el #MinisterioDePlanificación, así como varias viviendas particulares, para totalizar una decena de diligencias.

Con el laconismo propio de sus comunicados, indicó que la investigación se sigue contra imputados cuyos apellidos nos resultan altamente conocidos: Alvarado Quesada, Morales Mora, Soto Castro, Madrigal Rivas, Villalobos Villalobos, Fernández Montero, Salazar Muñoz y Salas Fernández.

En resumen, el Presidente, sus dos Ministros firmantes, los miembros identificados de la #UPAD, el «Comisionado gay» y la jefa de despacho.

Sus aparentes delitos: prevaricato, abuso de autoridad, violación de datos personales, y posiblemente algunos más (ahora veamos si el «Ministerio de Propaganda» sigue con su coro de trolls, diciéndonos que esto es perfectamente normal, que ellos son los inteligentes, y comparando lo que hace su Gestapo criolla con los datos que uno publica en redes sociales).

Mientras tanto, #PatriciaMora del #INAMU tuvo que renunciar a su inmunidad para enfrentar una causa por #BeligeranciaPolítica, al estimar el TSE que había elementos suficientes para ello, de acuerdo con lo denunciado por #IvonneAcuña de Nueva República y otros legisladores del PLN.

En definitiva, la pedantería del Gobierno PAC y sus aliados neoizquierdistas no les ha servido de mucho, aunque (al estilo #Raskolnikov) pensaran que su «privilegiado intelecto» los eximiese del respeto a la ley.

Veremos si este allanamiento (practicado a la «hora tica», pero realizado al fin) encuentra las evidencias sobrevivientes. La credibilidad del sistema de justicia es, en el fondo, el mayor baluarte del imperio de la ley en una #República.

Los artículos de opinión publicados por distintas personas de manera voluntaria. Esas personas no son parte del Staff oficial de nuestro diario y no representan ni reflejan la posición editorial de Noti Costa Rica. De esta manera aclaramos que no asumimos como nuestras esas declaraciones.