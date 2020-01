La Caja se opone a que se entregue plata de las pensiones complementarias

En contra de la voz mayoritaria de la población, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó, oponerse al proyecto de Ley con el que se pretende que se les devuelva a los pensionados el 100% de su pensión complementaria.

Desde hace mas de 1 año anda circulando la idea que ante la crisis económica que viven los adultos mayores una solución sería que los costarricenses que se pensionan, puedan retirar todo el monto de la pensión complementaria que en su mayoría es administrada por entes privados y las ganancias son ínfimas.

Esa entidades bancarias hacen clavos de oro con esos recursos, mientras que los pensionados se tienen que endeudar para lograr llenar sus necesidades mínimas.

Esta gestión se tramita en el expediente legislativo N.º 21309, conocido como Ley para resguardar el derecho del trabajador a retirar los recursos de la pensión complementaria.

El doctor Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la Caja se opuso a este proyecto, durante su comparecencia de esta tarde ante los miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Según explicó el doctor Macaya, la decisión del ente colegiado, se tomó teniendo a la vista el criterio técnico elaborado por la Gerencia de Pensiones de la institución, documento que incluye una serie de consideraciones:

El diseño del sistema de pensiones de Costa Rica se concibió como uno multipilar para que cada uno de los pilares ayudara en el alivio de la imprevisión de la vejez. No se considera conveniente el permitir retirar el acumulado en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), ya que se desvirtúa el concepto de pensión que fuera complementaria al régimen básico y que se convertiría en un ahorro que, posiblemente, en la mayoría de los casos, se utilizaría para el gasto inmediato, dejando en la indefensión al adulto mayor para los siguientes años. Además, repercutiría en los posibles montos de pensión de aquellos que optarán por esa otra modalidad, por cuanto, al ser menores los montos invertidos al posibilitarse el retiro, menores serán las rentabilidades de los fondos y, por lo tanto, menor el monto acumulado de cada individuo.

“El ROP no es como una cuenta bancaria, no es una cuenta de ahorros. Esta diseñado a ser un complemento a la pensión una vez que la persona se jubila para que viva una vida no solamente más digna sino también más predecible en sus ingresos a futuro”, aseveró el jerarca de la CCSS.

Aunado a esto el doctor Macaya agregó que al regularse la posibilidad de retiro de los fondos ahorrados en la pensión complementaria obligatoria, se podría ocasionar una disminución en la tasa global de reemplazo y, con ello, la pensión complementaria obligatoria dejaría de ser un pilar complementario de la pensión otorgada por la Caja en aquellos casos en que el trabajador decida retirar el fondo ahorrado.