Lloriqueos del Presidente a Pompeo son una novatada

Los lloriqueos, súplicas, ruegos y casi hasta se le hinca, del presidente de la República Carlos Alvarado, al secretario de Estado de Estado, Mike Pompeo, para que modifique la calificación de viaje a nuestro país, no son solo una novatada, sino una chiquillada.

Así lo considera la oposición, hasta la misma embajada China, y hasta los mismos aliados del Presidente de Carlos Alvarado de Partido Acción Ciudadana (PAC).

Para diputados de oposición que el presidente Carlos Alvarado le solicitara a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, que su gobierno modifique la clasificación de viaje para turistas de ese país es hilar muy fino.

El mandatario en lugar de andar suplicando debe ponerse a trabajar para que Costa Rica recupere los índices de seguridad ciudadana, como por ejemplo políticas claras en migración para que no venga al país tanto delincuente y se le trate como un refugiado.

Jonathan Prendas, del bloque Nueva República, lo dijo bien claro al calificar como una “novatada” del presidente aprovechar el encuentro para conversar sobre un tema que no le compete a Pompeo.

“Tocar estos temas (como la clasificación de viaje) de forma tan superficial con alguien de tanto peso del gobierno estadounidense, quien además no es el que decide sobre esos ajustes en la calificación, es una novatada. La calificación de viaje se resuelve, se mejora trabajando y no saliendo a pedirle a un gobierno que cambie la calificación así porque así.

Todos sabemos que la seguridad no está bien. Que en estos seis años se ha perdido la calidad en este tema y me preocupa muchísimo la novatada que están haciendo a la hora de pedir un cambio, que es parte de un proceso serio de Estados Unidos y no en una reunión, donde ese tema simplemente lo están usando con fines populistas porque Estados Unidos no lo va a cambiar de buenas a primeras. Es decir, ellos no van a cambiar esa calificación simplemente porque Costa Rica lo pidió. Eso es parte de un estudio, de un análisis”, dijo Prendas

Por su parte Dragos Donalescu, jefe de fracción del Partido Republicano Social Cristiano, dijo: “Me da rabia ver al presidente ‘pedir cacao’ para ver si nos mejoran la calificación en los temas de seguridad para los turistas y de condiciones del aeropuerto, cuando esas dos malas calificaciones son únicamente responsabilidad de los gobiernos PAC.

En el caso del aeropuerto por el descuido en que dejaron a la administración y en el tema de la calificación de seguridad como destino turístico deberían evitar que se dé un aumento en robos, asaltos, violaciones y hasta asesinatos de turistas.

Estos gobiernos PAC tienen como gran logro estar soltando ‘golondrinas’ que deberían estar cumpliendo sus condenas en el sistema carcelario y que por el contrario andan afuera volviendo a delinquir”.

Por su parte Pompeo se limito a decir que para la calificación de seguridad turística existe un proceso en el Departamento de Estado.

“Lo que hacemos con el Consejo sobre Viajes es identificar preocupaciones. Siempre queremos hacer las cosas correctamente, siempre lo revisamos, lo corregimos y sin duda los vamos a volver a revisar”, manifestó.

La verdadera razón por la que Pompeo visito Costa Rica es para realizar una campaña para sacar del Gobierno a Daniel Ortega, en Nicaragia, Nicolas Maduro en Venezuela y sumar apoyo al Gobierno de facto de Bolivia.