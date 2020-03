Le llueven críticas a AyA por falta de agua para combatir el coronavirus

Mas de medio millón de personas están teniendo problemas con abastecimiento de agua en estos momentos de emergencia por la presencia del coronavirus en nuestro país.

Cortes de agua de hasta 24 horas ha hecho que le lluevan críticas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en estos momentos, en que se ha pedido aumentar las medidas de higiene para combatir el coronavirus.

La presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Yamileth Astorga, anunció la ejecución de una serie de acciones interinstitucionales de emergencia para mejorar el suministro de agua en el Área Metropolitana, a fin de atender los protocolos de prevención recomendados en el caso de Corvid-19.

Al referirse al desabastecimiento generado en el servicio de agua potable a la población, especialmente en los barrios del sur de la capital, Astorga detalló que desde el viernes entró un caudal adicional al Acueducto Metropolitano gracias a un esfuerzo conjunto con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

“Se trata de una inyección de 100 l/s adicionales desde el embalse El Llano, en Orosi de Cartago, que proveen agua especialmente a los barrios del sur de San José. Esta cantidad de agua equivale al consumo diario de 24.500 personas, pero se irá incrementando paulatinamente hasta alcanzar los 400 l/s”, puntualizó la jerarca.

Según la funcionaria dentro del control de desabastecimiento AyA realiza un control del Acueducto Metropolitano para evitar sectores con horarios prolongados de desabastecimiento (control de válvulas, control de presiones).

Explicó que el caudal esperado de estos trabajos llegará a solventar el déficit de agua que presenta el Acueducto Metropolitano actualmente y para los años posteriores

Finalmente, la presidenta ejecutiva de AyA, Yamileth Astorga, explicó que el déficit de agua se agrava debido al aumento de uso del líquido por parte de la población. Entre diciembre y febrero, cada hogar aumentó en promedio un 25% de consumo, cerca de 40 litros más por persona. Así, se pasó de 16,8 a 21 metros cúbicos promedio por medidor en el Área Metropolitana en esos dos meses.

Confirmó que en este momento, 357.250 personas de 14 cantones se ven afectadas por el programa de racionamiento que lleva adelante AyA.

No obstante, en las páginas de Facebook del Ministerio de Salud y del Ministerio de Salud, le han llovido las críticas por cuanto, no solo no se ha cumplido con la repartición de agua en vehículos que recogen los barrios, sino que las cortes de agua ha sido más extensos de hasta 24 horas consecutivas.

Por ejemplo Elena Ocampo escribió: “Como quieren que me lave las manos, puriscal 4 días sin una gota de agua , los baños asquerosos ya no hay ni para bañarse y el AyA no hace nada. Necesitamos la intervención del ministerio de salud de San José porque el de aquí tampoco ayuda a resolver el problema.

Catalina Alpízar dijo: como seguir los protocolos señor ministro si en Hatillo no hay agua, los tanques del Liceo Roberto Brenes Mesen y del CTP no se llenan por falta de la misma y la ministra de educación no les permite suspender lecciones, otros países como Italia y Japón lo hicieron por un tiempo prudencial para evitar la propagación.

“Maicol Gonzalez Brenes: En el sector 7 de los Guidos no hay agua desde las 7.30 de la mañana y son las 10 de la noche y nada. Como prevenir?.

Alzi Marie Soto: Como???? pregunto como?? si en los Guido se va el agua seis de la mañana y son las once de la noche y no a llegado no quiten el agua porque aunque uno recoja hay que limpiar pisos lavar ropa y la que uno recoge apenas alcanza para las necesidades media básicas están esperando que hagamos un desorden como los de hatillo que cerraron calles ?.

Prosocuha Monge: Si en Hatillo sigue el problema de agua, van a ver muchas personas afectadas, el AyA NO cumple con los horarios establecidos, ayer en la mayoría de los Hatillos no hubo agua por casi 24 horas desde las 7am y regresó HOY a las 4am y a esta hora 7:30am casi no hay y en Hatilllo 2 hay lugares que tienen más de tres días de NO tener agua y los camiones cisternas son un medio paliativo y NO alcanzan para una comunidad de más de 50 mil habitantes.

Ni que decir que los adultos mayores tengan que salir a caminar y llevar envases pesados con agua para sus hogares, y los recibos vienen con montos excesivos por un servicio que llevamos meses sin recibir además del gasto por comprar agua embotellada ( incrementando el consumo de plástico, NO deseado sino obligado) y las comidas preparadas que debemos comprar cuando no hay agua.

No hay agua en las escuelas o la exposición a posibles diarreas por mal manejo en la preparación de alimentos porque NO HAY AGUA.

Las entidades encargadas de velar por los costarricenses deberían tomar las medidas estrictas y obligar a los señores de Acueductos a cumplir, estamos en alerta amarilla y NO podemos cumplir con lo que solicita el Ministerio de Salud con el constante lavado de manos.

Ayer en conferencia de prensa el señor Presidente manifestó que cumplir medidas de higiene contra el Covid19 es una orden y seguido la Ministra dijo» el bienestar de las personas debe estar por encima de todo» porqué será que los señores de Acueductos NO entienden, POR FAVOR SE NECESITA AYUDA URGENTE”.