Misterio del día: Acuerdan licitar rutas de buses para Heredia

Todo un misterio rodea la decisión del Consejo de Transporte Público (CPT) de sacar a licitación tres de las rutas más codiciadas de los empresarios, pese a que se sabe que la decisión fue tomada nadie se explica porque no han sido notificadas las partes.

El acuerdo fue tomado este martes pasado durante la sesión de Junta Directiva del CTP para que las rutas que saldrían a licitación de “manera sectorizada”, BUSETAS HEREDIANAS Y BIUSA, cuyas concesiones habían sido caducadas por ese Concejo.

Además se incluye la ruta LA 400 que está funcionando actualmente bajo la modalidad de permiso.

Estas tres rutas conforman un subsector Heredia-Uruca, que dentro de las políticas de sectorización que impulsa el MOPT-CTP, se licitarían en forma conjunta .

Según este medio tuvo conocimiento por medios extraoficiales, luego de tomado el acuerdo, miembros de Junta Directiva, respondiendo a presiones de empresarios, estarían tratando de impedir que el acuerdo se notifique y así una vez más atrasar dichas licitaciones.

Esas tres empresas son muy codiciadas entre los empresarios autobuseros porque son una verdadera mina de oro, las BUSETAS AMARILLAS, BUISA y LA 400 trasladan miles de usuarios diariamente, y dejan millones de ganancias por dia.

Por eso, los grandes empresarios están haciendo sus planes de hacerse con esas rutas. Hasta se conoció que uno de los miembros del CPT; propuso que se les entregara al monopolio de Tuasa que maneja más de 25 rutas en todo el país que ha generado muchos anticuerpos por la cantidad desproporcionada de rutas que tiene en sus manos.

No obstante, esa idea de entregarlas al Grupo Tuasa no prosperó, y se aprobó la licitación, pero aunque en otros acuerdos en firmes el CTP, los notifica hasta dentro de las 24 horas , en este caso no ha sido así y no se tiene certeza cuando se notificará a pesar de los plazos de ley .

Manuel Vega, director ejecutivo del CPT, le dio un toque de misterio al asunto, pero si confirmó que se había tomado el acuerdo este martes, pero como todavía no se había notificado, no podía dar detalles.

Según, Él la decisión se tomó luego de extensas discusiones en el seno de ese Consejo.

“Los acuerdos no han sido notificados, así que por el fondo no me puedo referir, por el momento, solo cuando sean notificados, tengo yo la responsabilidad de ser el comunicador de esos extremos de lo acordado, así que no podría adelantar nada, sino hasta que esté notificado. Este tema (dar en concesión estas rutas) ha sido un tema recurrente de un análisis concienzudo por que también tiene muchas circunstancias de orden jurídico que la junta ha considerado el mayor cuidado a la hora de resolver”, manifestó Manuel Vega.

Noticostarica.com se comunicó con Asdrúbal Fallas, quien es el propietario de Autotransportes San Antonio S.A. y representante de los autobuseros en el CPT y no contesto los mensajes.

Le enviamos las siguientes preguntas, que no obtuvieron respuesta:

¿Podrías decirme si es cierto que en sesión del martes en JD del CTP , se tomó acuerdo para licitar subsector Heredia-Uruca, con tres rutas : BUSETAS HEREDIANAS-LA 400 y BIUSA?.

¿Este acuerdo fue en firme?

¿Cómo votaron los distintos miembros?

Si está en firme por qué no se ha notificado el acuerdo y/o cuánto tiempo tienen para notificarlo. ?

¿Es cierto o no, que la representante de las municipalidades, propuso entregar la ruta de BUSETAS HEREDIANAS a TUASA?.

Mientras tanto la representante de las municipalidades, Helen Simons informo que no daría declaraciones al respecto por cuanto, hay un acuerdo de junta directiva de no hablar al respecto.

Por su parte, a Eduardo Brenes, viceministro de Transportes se le hizo la misma consulta y contesto de igual, manera lo que le da más misterio al asunto, que es de interés nacional.