Nicaragua: entre la confusión y la opulencia

Unos dicen que se ha llegado a un punto de impasse. El dictador y sus voceros afirman que los “golpistas” solo hicieron bulla y que nada de lo experimentado volverá a ocurrir.



El Ejército fiel del compa Avilés está consolidado. La Policía familiar del consuegro Díaz vigila en primera línea y reprime para tranquilidad del dictador. Los paramilitares son ahora la retaguardia para un hipotético Plan B.



Hay nuevas leyes aprobadas en el “chiquero nacional”, nuevas compañías diseñadas para evadir las sanciones y seguir controlando el combustible y hasta órdenes absurdas para cobrar por los rayos que llegan del astro rey a los paneles solares.



Otros aseguran que estamos en un punto de aprendizaje, un reto lleno de esperanzas basado en la recompensa Universal por haber conocido el mal y experimentado un despertar.



Y siempre, no sobran los acomodados, los tibios, los indiferentes, los zancudos que se arrodillan ante los gritones, y bajan la cabeza o estiran la mano para beneficio propio con la cacareada personería jurídica y los prebendas que conlleva.



El lado opresor ve al país entero como un campo de batalla, y a sus habitantes, como enemigos actuales o potenciales que ponen en peligro el plan continuista para gozar de los bienes acumulados mediante el poder.



Y a casi dos años del nuevo despertar, todavía hay mucho que aprender, no tanto por el lado del opresor sino por el lado de los oprimidos: falta de unidad de mando en vez de oposición condicionada y desordenada; también muchos desaciertos, desconfianza interna, crudas realidades y pobres potencialidades.

Las cosas complejas llaman por simples soluciones, requieren de voluntad impecable y de entrega total.



Es un momento crítico en que lo negro no puede ser visto con rayos de claridad y lo claro no puede ser opaco sino trasparente, para no volver a pecar.

Nada en este mundo es gratuito, todo tiene precio y las cosas nobles requieren atinada inversión. Si hay orden, habrá justicia y en todo proceso de cambio, la paciencia y la serenidad son indispensables.

También, es oportuno recordar que muchas causas nobles se han salvado y han prevalecido mediante el arte de la improvisación.



Si para el dictador y sus cómplices la patria es un campo de batalla, vale la pena participar en ese campo de batalla, porque el hombre siempre ha luchado por su libertad.



El costo siempre ha sido alto, pero como ya enfatizamos, nada es gratis en este mundo, todo requiere sacrificio y empeño total.

Ellos, los tiranos, hablan de paz, pero la paz verdadera fluye de adentro, no de las condiciones externas y los deseos malsanos. Insisten en mantener al pueblo en la miseria mientras viven como millonarios en opulencia tipo Jet Set.

Escrito por Tino Perez.

