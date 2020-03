Por firmar decreto sin leerlo: Albino pide la renuncia del Ministro Victor Morales

En un nuevo capítulo de la súper serie de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), encargada de espiar para Casa Presidencial, el sindicalista Albino Vargas, solicitó la renuncia del Ministro de la Presidencia Víctor Morales.

Vargas secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), basó su solicitud en que el Ministro mintió durante su comparecencia a la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa.

“El cuestionado Ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, dice que la UPAD se le presentó a sindicatos. Le retamos a que diga a cuáles sindicatos. A la ANEP, jamás! Que diga a cuáles organizaciones de la sociedad civil! La gente pide transparencia total! Él debe renunciar!” escribió furibundo el sindicalista en su cuenta de Twitter.

Esto por cuanto, en su comparecencia en la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, Morales dijo que la creación de esa oficina que sería al equivalente a la Gestapo de Hitler, se les había presentado a los sindicatos, sin embargo los principales sindicatos del país lo niegan.

Sin embargas no se quedó ahí luego subió un video donde da más razones para solicitarle la renuncia.

“Nosotros estamos convencidos y una vez más lo decimos con contundencia que Víctor Morales Mora debe de irse del gobierno de la República específicamente del Ministerio de la Presidencia esa razón de lo que no lee lo que firma no leyó el decreto de la UPAD, no lee lo que firma puede estar pasando en cualesquiera otros decretos, otros documentos delicados, que pasan por sus manos, incluso por cuestiones de seguridad jurídica y hasta de inversión extranjera qué barbaridad.

El jefe de los ministros de Costa Rica, porque ese es el cargo equivalente a una especie de Primer Ministro, no revisa lo que firma. Cualquiera le puede dar a firmar un documento con quién sabe qué propósitos como en este caso donde quedó comprobado que los propósitos no era muy transparentes. Además de ahí está costando que sus responsabilidades tributarias dejan mucho que desear ya nosotros estuvimos detrás de una denuncia cuándo Él era Ministro de Trabajo y de Seguridad Social de un descarado favorecimiento a un familiar.

La verdad es que todo el Gobierno ha perdido credibilidad y sí Alvarado quiere de alguna manera de evitar esta caída libre que lo lleva al precipicio del descrédito total, cambia su Ministro de la Presidencia y a lo mejor podría repuntar un poquito.

Otros sindicatos se estarían alineando a esta tesis sindical por cuanto se sienten molestos por la supuesta mentira de que el Gobierno les consulto sobre la creación de la UPAD.