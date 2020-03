Por su pésima gestión piden intervenir el AyA

Una de las instituciones que más críticas ha generado por su pésima gestión durante la crisis del ingreso al país de la pandemia del coronavirus es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por lo que ahora piden su intervención.

Quienes han pegado el grito al cielo son los barrios del sur quienes han pasado hasta 24 horas sin ese preciado líquido y AyA huye de dar una explicación convincente, amén de haberle quitado el suministro al Hospital Calderón Guardia, lo que genera más dudas de la pésima gestión que realiza su presidenta Yamileh Astorga.

Además esa institución es el principal ente encargado de la construcción de infraestructura hidráulica y de la provisión de agua en Costa Rica.

Uno de sus críticos es la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), que insiste en que la institución tiene gravísimos problemas de gestión que dificultan la adecuada planificación y control que asegure la finalización de los proyectos en los plazos requeridos.

Esteban Acón, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción dijo: “Urge una intervención inmediata de la entidad, por la importancia del agua para la salud de la población y los efectos sobre el crecimiento económico del país”.

Agrega que la industria de la construcción es uno de los principales motores de la actividad económica, sin embargo, en estos momentos el desarrollo de nuevos proyectos constructivos se enfrenta a la falta de infraestructura de agua potable y de aguas residuales, impactando la inversión nacional y extranjera y con ello la generación de empleo, a pesar de que el país cuenta con suficiente recurso hídrico.

Según esa agrupación empresarial lo que tiene el AyA es un problema de gestión institucional y no de falta de agua como lo quieren hacer ver.

Dio algunos ejemplos: “En Costa Rica caen en promedio casi 3.000 mm de lluvia por año, esos son más de 150.000 millones de m3 de lluvia o 30.000 m3 por habitante anualmente. No es posible que AyA no pueda garantizar 100 m3 por persona cada año.

AyA tiene entre un 47% y un 50% de agua no contabilizada (pérdidas y consumos no facturados), muy por encima de los estándares aceptables según la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Desde el 2008 AyA cuenta con un financiamiento del BCIE por US$ 130 millones para el programa de Reducción de Agua No Contabilizada (RANC). En el 2014 se informó que arrancaría en el 2015 para terminar en el 2021. Han ido postergando fechas. El avance financiero del RANC al año anterior estaba en el 9%, producto de compras y contratos pero no de avance en la reducción del agua no contabilizada.

AyA carece de un plan preventivo de mantenimiento a la red, a pesar de contar con los recursos”