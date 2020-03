Presidente cambió a “espías” de la Gestapo Tica a otro puesto en Casa Presidencial

Aunque estaban de vagos, sin computadoras ni los celulares de trabajo, porque les fueron decomisados, y hay un mar acusaciones los asesores de la UPAD, hoy fueron salvados por el mismo Carlos Alvarado.

No renunciaron, no se fueron, ni se habían ido porque aunque ya no hacían nada todos estaban ayudando en la investigación que realiza la Fiscalía General de la República dijo temprano la ministra de Comunicación Nancy Marín.

El escándalo por la creación de la UPAD empezó el pasado viernes 21 de febrero, cuando el diario CrHOy descubrió el decreto ejecutivo 41.996-MP-Mideplan, firmado en secreto por Carlos Alvarado desde octubre del 2019 y publicado en el diario oficial La Gaceta el 17 de febrero anterior.

Los movieron de oficina:

Así las cosas, hoy, los cuestionados funcionarios Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, protegidos de Carlos Alvarado no fueron renunciados, más bien fueron premiados y los trasladaron a otro oficina para que sigan siendo parte del equipo económico del gobierno anuncio el mismísimo presidente de la República.

Ellos venían laborando desde hace más de un año en la recolección datos en general de las personas e instituciones del país de manera exclusiva para la Casa Presidencial.

Como lo hicieron?

De acuerdo a la Defensoría de los Habitantes estos muchachos se pasaron año y medio trabajando sin sustento legal y técnico donde aparentemente tuvieron acceso a datos sensibles de la población los cuales están protegidos por la Constitución.

Se estima que una de las transgresiones de estas actividades era que obligaba a las instituciones públicas a «permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos».