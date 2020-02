Que ocurrencia: gobierno de Carlos Alvarado venderá «las joyas de la abuela»

Resulta que ante la crisis fiscal y económica que vive el Estado costarricense ha surgido una «gran» idea: vender la Fábrica Nacional de Licores, o sea, una de las «joyas de la abuela» se venderá al «mejor» postor.

Ya debe haber muchos que se frotan las manos ante ese gran negocio que pasará a manos privadas.



Aquí los buenos negocios del Estado se sueltan con una facilidad pasmosa y en cómodos abonos. Como por ejemplo la carga y contenedores en Limón.

Otros promueven la apertura de la distribución de la gasolina y los derivados del petróleo. Y ahora la fábrica de licores, o sea, mercado abierto para los buenos negocios del Estado.



Otros muy buenos, como nuestra riqueza en oro no se regulan, sino que se dejan para el «robo abierto», como sucede en Crucitas.



Con lo que no cuesta hagamos fiesta

Ahorita nos dicen que se venderá el INS, el ICE y todas las joyas de “la abuela” para financiar el déficit fiscal. Y no faltará quien quiera privatizar la salud y la educación porque la CCSS y la educación gratuita y obligatoria son un «gasto» en el cual el Estado no debería meterse. «Remember» Chile y Argentina.



Cuando ya todas las joyas se vendan y nada se solucione -pero sí se logre afectar la seguridad social- el camino de retorno será irreversible, y más de uno que hoy se comporta como un “judas” llorará como una “magdalena” por lo perdido.



Algunos muy culpables del desprestigio del Estado como administrador le han servido en bandeja a los interés mezquinos lo bueno que hemos construido por décadas, con el agravante que hoy defender a las grandes mayorías, sobre todo a los más humildes, es ser comunista.



No seamos inocentes, aquí no hay izquierda ni derecha, no es un tema de ideologías, lo que hay es buenos o malos negocios, tontos y vivos.

Escrito por Claudio Alpizar

Los artículos de opinión publicados por distintas personas de manera voluntaria. Esas personas no son parte del Staff oficial de nuestro diario y no representan ni reflejan la posición editorial de Noti Costa Rica. De esta manera aclaramos que no asumimos como nuestras esas declaraciones.