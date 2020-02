¿Renunciará en pleno el Gobierno de la República?

Ante los gravísimos hechos que sacuden y golpean el alma de nuestra nación, exacerbados con el allanamiento inédito de la Casa del Señor Presidente de la República, me parece que el primer atisbo es llamar a la calma y a la reflexión!

Calma para buscar la mejor de las soluciones frente a esta crisis de credibilidad que se traduce en un estado de ingobernabilidad galopante.

Reflexión serena para conducir este barco de esta nación de todos los que vivimos en esta Patria al puerto del Desarrollo con dignidad progreso y bienestar para todos los costarricenses sin distingos de clase religión o condición económica.

Dentro de este contexto me parece con todo el respeto hacia la investidura de las y los ciudadanos y hacia investidura de la figura del Señor Presidente de la República- que de paso también ha fallado- que lo real y factible es promover la renuncia en Pleno de los señores Ministros y Presidentes Ejecutivos.

Con ello el Sr. Presidente conformará un nuevo gobierno de verdadera unidad nacional a favor de los más débiles y desprotegidos, tanto a nivel social como empresarial.

Son quienes se los está» llevando puta», con las «medidas de política económica» absurdas… fraguadas y visibles en el contrato Piza a Alvarado.

El Sr Presidente ratificarà aquellos que lo están haciendo excelente, como el Tocayo Méndez Mata y cambien a los de nota pésima como Víctor y el director de la DIS, Eduardo Trejos Lallis… autores intelectuales de esta Unidad UPAG llamada por el pueblo la Gestapo Tica..!!!

Para que sea viable y factible, el Gobierno debe sentar en una misma mesa de unidad nacional a los representantes auténticos del sector empresarial que se los están llevando «candanga» como el Presidente de la Cámara de la Construcción Ing. Acon quien le presento hace tiempo 7 puntos al Sr. Presidente para reactivar el sector y sus ministros han hecho oídos sordos a sus propuestas de reactivación de la Construcción según así lo reseño en la inauguración de la Expoconstrucción la semana pasada.

Así mismo deben estar presentes en esa mesa de negociación los representantes de los desempleados del país y de los asegurados de la CCSS quienes son víctimas con su salud del abuso de gollerías de una mafia burocrática y parasitaria que tiene secuestrada a dicha institución según así lo reseñó Carmen Lyra.

Así mismo deben integrarse a dichas mesas, los agricultores, los trabajadores del sector informal como también los trabajadores del sector privado…los solidaristas cooperativistas en conjunto con la Cámara De Comerciantes Detallistas y Afines quienes han sido los más perjudicados con estas medidas del PACTo-Piza a Alvarado según se constata con el cierre masivo de locales comerciales

Para que sea viable y creíble en un plazo de dos meses el Gobierno ejecutará las medidas de Emergencia Nacional consensuadas por estos sectores para reactivar el agro la industria y el sector servicios de la economía nacional.

Caso contrario que Dios y las Ánimas Benditas del P.A.C- UPAD «Cojan» Confesado al Señor Presidente!

