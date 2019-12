San José es la capital más fea del continente

San José capital de Costa Rica es una ciudad sucia, maloliente, llena de indigentes, borrachos, vendedores ambulantes en su mayoría nicaragüenses indocumentados.

Pero se le suma una razón más: La crisis económica a la que nos ha empujado del Gobierno de Carlos Alvarado y del Partido Acción Ciudadana (PAC) ha llevado a que más de 50% de los comercios hayan quebrado, dejando miles de trabajadores desempleados. Todos quedaron en la calle, porque empleos no hay para nadie.

Tras el diluvio de críticas que recibió en las redes sociales el alcalde San José, Johnny Araya, tras presentar a San José, como destino turístico, plagiando el logo y el eslogan de México, los josefinos coinciden en que tenemos la capital más fea del continente.

Claro, Araya es quien la ha hecho fea la ciudad en casi 30 años de ser alcalde. La ha descuidado a tal punto, que los costarricenses huyen a las zonas rurales.

En su afán de usar su cuestionado puesto de alcalde para subir la imagen y así poder optar de nuevo en el 2022 por la presidencia de la República, Johnny Araya impulsó esa campaña en días pasados y presentó al mundo el logo San José Vive, nunca dijo cuánto fue el costo que pagaron, ni de quien fue la genial idea, pero de inmediato, salió a relucir que era una copia barata del logo y campaña de México.

Luego Puntarenas, Heredia y Cartago aseguraron que el nombre de la provincia seguido por la palabra vive, ya ellos lo estaban usando para las campañas turísticas por lo que es un plagio.

¿Será un plagio?

Por supuesto, que nunca informaron cuanto pagó y a quien por esa campaña. Solo salió Araya en las fotos muy sonriente con cara de “yo no fui”. De inmediato le llovieron las críticas.

Veamos por ejemplo que dice Andrea Ávalos: “El vídeo y las imágenes están muy bonitas. Sin embargo, a San José le falta mucho para ser como se refleja en el vídeo. Las calles, las aceras, los caños están en mal estado y sucio. Puede que emocione a un turista pero cuando vea la realidad se va a decepcionar.

Sacan divino el arco del barrio chino pero el resto es horrible! Los alrededores del teatro nacional fatales e inseguros!! El turista decepcionado va a escribir malos reviews de CR y otro no cae!”

No es para menos a los que trabajan y viven en San José (Araya no lo es ni vive en la capital), tienen que andar por las mañanas y noches lidiando con con los huecos en las aceras para no caerse en los huecos de los feos bulevares, construidos a toda carrera para gastar las donaciones tal y como lo demuestran las fotografías.

Indigentes dueños de la Capital

Además, se tienen que andar esquivando las excretas humanas, porque los indigentes hacen sus necesidades en las calles, que han convertido en servicios sanitarios públicos.

Así lo confirman los josefinos, como por ejemplo Cynthia Andrade Chavarría que escribió en el Facebook de la Municipalidad: “Para promocionar a nuestra capital, como un destino, falta mucho trabajo don Johnny, combatir la delincuencia, atender los problemas de indigencia que tanto afecta a la salubridad pública por las acciones que realizan los indigentes (sacan la basura, orinan y defecan en todo lado), solucionar el problema de las ventas ambulantes, mejorar la infraestructura principalmente de aceras y atender detalles que han quedado en el olvido como cambiar basureros (los que hay están en pésimo estado, son muy pequeños y son insuficientes), sin dejar de lado el desorden que impera con las paradas de buses que hay por todos lados y el desorden vial en general, los que amamos a Costa Rica deseamos de verdad ver a nuestra capital convertida en todo un destino!”

Lugares como las esquinas del quiosco del Parque Central donde estuvo por muchos años la Biblioteca Carmen Lyra son orinales públicos. Y eso no es todo. La Municipalidad pago muchos millones por hacer un mural bellísimo en la cuadra del Mercado de Mayoreo, en Calle 10, donde se ha convertido en un orinal público.

Es el lugar preferido por los indigentes para hacer sus necesidades. El servicio más caro que podría haber construido la Municipalidad de San José.

Falta manual de cómo salvarse de los asaltos

Leamos otro comentario de Asc Adrián quien se pregunta: “San José como destino turístico? Bueno me imagino que en deportes vamos a tener boxeo improvisado en los bulevares protagonizado por nicas y colombianos, acondicionamiento físico por correr para salvarse de un asalto, deportes acuáticos de invierno en plena avenida segunda y barrio chino, lecciones de reciclaje con las toneladas de basura que hay en las calles y alcantarillados… Tours gratis a 5km/h por las principales calles de la ciudad, además el Tour de compras al Mall a cielo abierto…

Señores sean más serios que San José no tiene absolutamente nada que sea atractivo al turista”.

Mónica Pérez si la sacó del estadio al escribir: “Coño pero para promocionar la capital tendrían que primero arreglar las calles llenas de huecos, hacer aceras, limpiar y sanear el Centro que es un asco lleno de indigentes y sucio, después aplicar las avenidas, enseñar a la gente a conducir, en fin un millón de cosas que hacer, mejor sigan promocionando las playas porque SJ es fea y muy fea.

Todos coinciden en que San José, es una de las capitales más feas del continente y malolientes, hasta Managua, Nicaragua es más bonita porque no hay vendedores ambulantes que están prohibidos por ley.