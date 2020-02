¿Seguiremos regalando nuestro atún a las navieras extranjeras?

Sabían Ustedes que el atún que es uno de los peces más codiciados del mundo es una de las tantas riquezas que posee Costa Rica y por décadas sea regalado a empresarios pesqueros internacionales, si, así como lo lee, R-E-G-A-L-A-D-O .

Sabía Usted, que a las embarcaciones que paguen un registro anual, descargue la totalidad o al menos 300 toneladas del atún que logren capturar en nuestro país, se le otorga una nueva licencia de pesca regalada por 60 días, así lo expresa la Ley de Pesca y Acuicultura.

Sabía usted, que el monto que podemos llegar a R-E-G-A-L-A-R como país a estas empresas internacionales pude ascender a varios miles millones de dólares en un año, sin dejar absolutamente ni un centavo en Costa Rica por todos esos millones de kilos que capturan y extraen de nuestro océano.

El Sector Palangrero apoya a cualquier empresa que esté o venga a ofrecer trabajo en Costa Rica, con mucha más razón en cualquiera de las tres provincias costeras de nuestro país.

Somos conscientes de la difícil situación socioeconómica que vivimos los ciudadanos de las zonas costeras.

Deseamos aclarar, el trabajo que realizan las empresas enlatadoras, se basa en el proceso y el enlatado del producto que compran a las embarcaciones de cerco.

Su negocio no está en las capturas de atún que realizan en el mar, este es un negocio aparte y no debemos mezclarlo o confundirnos.

El malestar de nuestro sector es el siguiente: Hoy en día contamos con más de 300 embarcaciones nacionales, en toda la costa del Pacifico que pescamos atún y nos encontramos en una situación crítica tanto social como económica, el desempleo es el más alto del país. Eso no es un secreto para nadie y el Gobierno lo sabe muy bien, pero no le interesa darle una solución real, sin seguir regalando nuestro atún.

Que se continúe regalando el recurso atún a empresas internacionales no puede continuar, hemos propuesto soluciones, presentado alternativas a la administración del bicentenario, buscando un equilibrio entre la flota palangrera y la cerquera durante la faena de pesca, hemos propuesto ordenar los espacios donde pesca cada una de estas flotas, sin el perjuicio a la flota nacional, por tener un arte más selectivo y de menor impacto en las capturas, recordemos el mar es muy extenso.

Que el gobierno no quiera atender las recomendaciones es decepcionante.

No podemos seguir permitiendo que se continúe regalando una de las riquezas de todos los costarricenses, es por lo que le pedimos a los señores diputados que nos apoyen a impedir que esto continúe, se realice una modificación a la Ley, pero consentido y donde todos ganemos, ordenemos y regulemos las áreas de pesca en beneficio de tantas personas, pescadores que lo necesitan y a la vez del país.

Los artículos de opinión publicados por distintas personas de manera voluntaria. Esas personas no son parte del Staff oficial de nuestro diario y no representan ni reflejan la posición editorial de Noti Costa Rica. De esta manera aclaramos que no asumimos como nuestras esas declaraciones.