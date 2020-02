Señor Carlos Alvarado: Usted se pasó de la raya!

No hablo nunca de política, pero cuando la «respuesta» de un gobernante es peor que su accionar, me siento sin la opción del silencio:

Puedo entender que no conozca la realidad del país.

Puedo entender que no quiera o no pueda meter mano en los actos de corrupción que su partido ha realizado.

Puedo entender que muy equivocadamente pensó que el IVA nos iba a salvar del desastre económico.

Puedo entender que no está y no ha estado preparado para gobernar y su retórica haya sido culpar a los demás.

Puedo entender que usted tenga mucho ego y que quizá no lo sepa controlar.

Puedo entender que su inmadurez política y falta de experiencia le estén pasando una factura muy grande a su gestión.

Puedo entender que su enfoque en las agendas de minorías le hayan hecho perder el norte de la realidad del país.

Puedo entender que no tiene dominio sobre su gente a quien manda a trabajar y terninan tomando café con oro, pagado por todos los costarricenses.

Puedo entender que no haya sabido crear opciones para emplear personas y que por el contrario haya creado una gran cantidad de desempleo de tamaños históricos.

Puedo entender que las decisiones tomadas tengan este pais con el rótulo «SE ALQUILA» cubriendo cada cuadra de cada cantón de Costa Rica.

Puedo entender que su política de seguridad ciudadana sea un total fracaso y que la delincuencia camine libre por nuestras calles.

Podría llenar esta publicación con al menos unas 100 líneas más.

Sin embargo

No puedo entender la estupidez.

No puedo entender el derecho de pasar por encima de nuestras leyes y nuestra constitución.

No puedo entender la temeridad con la que usted toma este tipo de decisiones.

No puedo entender el secretismo de esta y quizá otras decisiones que se hayan tomado.

No puedo entender que su respuesta sea peor que su accionar.

No puedo entender como mi información y de quién sabe cuántas personas más está en manos de dos personas y no se de cuántas más a las cuales no les conozco y no les tengo confianza.

No puedo entender por qué cada vez se me parece usted a los régimenes autoritarios y déspotas.

No puedo entender como no toma las acciones que este país está pidiendo y mal gasta su tiempo y autoridad para generar agendas que EN NADA SOLUCIONAN LOS PROBLEMAS DE FONDO DE ESTE PAÍS.

Señor, no lo voy a ofender con palabras, no me voy a burlar y no me voy a ubicar en el sector que desestabiliza este país.

Pero le debo decir Usted se payo de la raya.! Y demasiado!.

Reflexione, sea humilde y corrija, que en dos años más con su línea tan perdida de como gobernar puede llevar este país al caos y usted y quienes lo eligieron serán los responsables, aunque al final si usted no cambia se hundirá todo el barco.

Escrito por Luis Paniagua.

