La diputada de Nueva República Carmen Chan dijo esta tarde refiriéndose al gobierno y sus medidas ante el coronavirus: son muy tercos en el MEP al no suspender todas las clases.

El ministerio de Salud confirmó el día de hoy, el aumento a 35 casos de contagiados con el COVID-19.

Razón más que suficiente para reforzar medidas preventivas en todos los ámbitos y espacios públicos, especialmente en los centros educativos, donde no solo la población infantil y juvenil está expuesta a la posibilidad de contagio, sino además padres, abuelos, docentes y personal administrativo en general, dijo la diputada.

Ya no es suficiente para controlar la expansión del Coronavirus con cerrar los centros que tienen dificultades de acceso al agua y en los que se han detectado casos, sino que las autoridades de Salud en conjunto con las del MEP deberían estar ordenando cierre total de escuelas y colegios, continuó Chan.

Estos no son lugares controlados como quiere dar a entender el gobierno, pues son visitados, en gran medida, por padres de familia y personas que asisten a bares, parques y demás espacios públicos. No tiene sentido limitar ingresos y aglomeraciones en unos espacios sí, y en otros no, agregó.

Añadio que más van a esperar, acaso que se descontrole la situación para tomar acciones definitivas. Acaso van a seguir el ejemplo de Francia donde después de reportar casi 3000 casos positivos, y 61 muertes, entendieron que lo más sensato era suspender todas las clases.

Luego dijo: No se trata de decisiones políticas como tanto quiso enfatizar el gobierno, se trata de sentido común y responsabilidad social, si en pocos días aumentaron los pacientes, es de esperar medidas contundentes que resguarden la salud de los costarricenses y eviten el colapso de nuestros servicios de salud.

Entre las recomendaciones a la población, las autoridades gubernamentales han insistido en evitar concentraciones masivas, tomar distancias prudentes, el trasiego innecesario, lo cual es contradictorio con su posición intransigente y necia de mantener el curso lectivo, finalizó.