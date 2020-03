Suspenden misas hasta nuevo aviso en Italia por culpa del Coronavirus

Las misas en todo templo católico del territorio italiano quedaron suspendidas hasta nuevo aviso luego de que la presidencia del Consejo de Ministros así lo decretara.

La Conferencia Episcopal Italiana comunicó que acataron la orden emanada hasta por lo menos el día 3 de abril para evitar más contagios entre personas por la presencia del coronavirus Covid-19.

Los clérigos indicaron que también quedan suspendidas ceremonias religiosas anexas tales como matrimonios y hasta funerales y a la vez pidieron a sus feligreses practicar el ayuno en casa.

A la vez la Iglesia Católica asume una actitud de total responsabilidad hacia la comunidad en la conciencia de que la protección contra el contagio requiere incluso medidas drásticas, especialmente en el contacto interpersonal indicó la oficina de comunicación del Vaticano en español, ACIPRENSA.

OK folks. Take a deep breath.

The Vicariate of Rome has suspended ALL masses with the faithful «in agreement with the new decree of the government». Until April 3.

— Eduard Habsburg (@EduardHabsburg) March 8, 2020