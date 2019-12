Tatuajes pueden causan un cáncer rarísimo según expertos

Cuidado, mucho cuidado. Tómelo en cuenta antes de decidir hacerte un tatuajes. Ya esta mas que demostrado que la tinta usada en los tatuajes puede ser detectada como un agente extraño por el cuerpo y lo atacan, pudiendo provocar un cáncer extraño, difícil de tratar.

Según trascendió en el mundo medico y entre los amantes de ese arte tan de moda.

Si a eso se le une que en Costa Rica esta inscrito ante el Ministerio de Salud solo una tinta, lo que constituye un odioso monopolio por los exagerado de su precio pero se vende ilegalmente otras marcas mas que son copias baratas, y son usadas en la mayoría de los estudios de tatuajes.

Por eso los tatuadores tienen un envase de esa tinta, solo para enseñarla si llega una inspección del Ministerio de Salud, pero para trabajar usan la barata, que aumenta el riezgo de este tipo de cáncer.

Por eso la recomendación es solicitar al tatuador usar la tinta inscrita, las agujas nuevas y que se usen toallas sanitarias desechables. Ademas que tengan todos los permisos en regla y patente municipal por si tiene algún problema futuro poder exigir a reparación de daño causado.

Donde se dio la campanada fue en Austria donde una mujer se realizó un tatuaje en la espalda hace 15 años y nunca sospechó que la tinta con el que lo realizaron le causaría un «extraño cáncer».

La mujer acudió al médico quienes le diagnosticaron linfoma, un tipo de cáncer, pero al estudiarlo más a detalle notaron que el «cáncer» no era otra cosa sino una bola de tinta negra que pertenecía al tatuaje de la mujer.

La bola de tinta fue asimilado por su sistema inmunológico que varias células formaron un ganlgio a su alrededor.

La revista Annals of Internal Medicine documento el extraño suceso. La publicación refirió que la mujer descubrió pequeños bultos debajo de sus brazos que luego condujeron al descubrimiento de la bola de tinta.

Los médicos australianos que atendieron a la mujer de 30 años, cuyo tatuaje fue realizado en el 2002 indicaron que las posibilidades de que un tatuaje cause este tipo de anomalías es muy bajas, pero que en esta ocasión, las células inmunes identificaron a la bola de tinta como una invasión que debía ser atacada y la rodearon para intentar absorberla sin éxito, por lo que se formó una masa de tejido a su alrededor.

La mujer no tenía cáncer. En su lugar los médicos extrajeron una bola de tinta que viajó de la espalda a la axila, las células permitieron que la tinta se conservara fresca durante estos 15 años.

Otros casos de tatuajes que no salieron bien

Una chica tailandesa tenía un tatuaje en su pecho e intento eliminarlo usando un químico. Ella publicó en su cuenta de Facebook Pasuda Reaw cómo es que intentó removerlo.

En las redes sociales se presume que pudo haber utilizado un tratamiento llamado «REJUVI», según usuarios de las redes este producto se aplica como unas cremas algo abrasivas que destruyen el pigmento en la piel y generas costras para luego eliminar el tatuaje.

No sé sabe con exactitud cual fue el tratamiento que esta chica utilizó pero al parecer, no le resulto nada bien.

Se fue a nadar y eso le costó la vida

Un hombre de 31 años perdió la vida debido a complicaciones ocasionadas por el tatuaje

Una cruz acompañada de unas manos en posición de oración y el texto «Jesus is my life» (Jesús es mi vida), fue el tatuaje que un hombre de 31 años decidió hacerse en la pierna derecha. Sin embargo, al no cuidar adecuadamente su piel, perdió la vida a causa de una bacteria conocida como Vibrio Vulnificus.

El hombre de quien las autoridades no proporcionaron identidad, fue a nadar al Golfo de México cinco días después de tatuarse. Tan solo tres días más tarde, ingresó al hospital Parkland Memorial en Dallas, Texas presentando dolor severo en las piernas, fiebre, escalofríos y enrojecimiento alrededor del área del tatuaje.

“ En pocas horas, las cosas habían avanzado rápidamente. Había oscurecimiento de la piel, más moretones, mayor decoloración, lo que llamamos bulas ó montículos de fluido que se estaban empezando a acumular en sus piernas, lo cual, por supuesto, es alarmante para cualquiera, así como lo fue para nosotros.”

Luego de dos meses de estar bajo tratamiento médico en el hospital, el hombre perdió la vida, debido a la imprudencia de no haber tenido los cuidados necesarios después de haberse tatuado.

Un tatuaje representa un significado muy importante con respecto a una persona, situación o lugar y se impregna en la piel para llevar el recuerdo por siempre. Pero esto conlleva una serie de cuidados estrictos siendo el más importante mantener limpia y cubierta el área tatuada ya que está susceptible a una infección bacterial.