Ultima Hora: detectan primer caso de coronavirus chino en Estados Unidos

El Centro de Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos confirmó hace unas la detección de un primer caso de coronavirus en ese país.

Esto se está relacionando en una persona luego de un viaje que hizo a China y que fuera diagnosticado en la ciudad de Seattle en el estado de Washington.

Hasta ahora, este misterioso virus aparecido en China ha infectado a 291 personas y ha provocado la muerte de seis personas.

La Organización Mundial de la Salud está decidiendo hoy si el virus puede clasificarse y decretarse como una emergencia sanitaria internacional.

BREAKING: WHO Director-General @DrTedros will convene an Emergency Committee on the novel #coronavirus (2019-nCoV) under the International Health Regulations.

The Committee will meet on Wednesday, 22 January 2020. pic.twitter.com/w3w7ZuoTeG

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 20, 2020