VIDEO: MOPT siempre está a favor de empresarios, por eso los van a demandar

Al estar más que demostrado que para MOPT los autobuseros siempre tienen la razón, los vecinos de Tres Ríos, ahora se lanzan a demandar por incumplimiento de deberes a los funcionarios que ignoran sus quejas.

Primero agotaràn la vía administrativa que es la mesa de diálogo abierta este miércoles por la administración.

Desde hace ya varios meses más de 110 mil vecinos de esa comunidad han presentado, todo tipo pruebas, documentos, y hasta huelgas, bloqueos, por el pésimo servicio que reciben de la empresa de buses de la Ruta 301 (Transplusa, Cesmag y Megasoso) y siempre son tratados como mentirosos, farsantes, que inventan mil cosas para poner en mal al empresario.

Es por eso que desde ayer, los vecinos de esa comunidad cansados de que el Ministro de Transportes los deje plantados, el maltrato de los funcionarios encargados, decidieron, usar las leyes para sentar en el banquillo de los acusados a quienes así los tratan.

Se cansaron que el Consejo de Transporte Público (CPT) órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), siempre le da la razón en los empresarios cuando se trata del mal servicio de buses. Se cansaron que los traten de costarricenses de segunda.

Según comentaron Marielos Brenes, regidora de la Municipalidad de Tres Ríos y Ana Bolaños, presidenta de la Comisión de Transporte de esa comuna, desde que la empresa comenzó brindar el servicio, comenzó el viacrucis de toda la vecindad.

No solo las unidades están destartaladas, les suena todo, se varan, en cualquier momento tienen fallas mecánicas, sino también que incumplen los horarios, cambian los recorridos de las rutas como mejor les convenga.

Fue cuando los vecinos no solo comenzaron a tener que viajar en buses completamente llenos, por el mal servicio, sino que comenzaron a llegar tarde a sus trabajos, a las clases, a sus citas médicas.

El daño que ha ocasionado el mal servicio se podría cuantificar en miles de millones. Sin embargo las autoridades han hecho oídos sordos.

La empresa no da mayores detalles ni pruebas de que cumple los horarios, no aporta, captura de los GSP de unidades, ni nada que demuestre que cumple con sus obligaciones, sino que sólo niega los hechos y punto. Pero los funcionarios del CTP lejos de ir a investigar al campo si la empresa está cumpliendo, no lo hacen, sino que desde un cómodo escritorio, les da la razón a los empresarios.

Esto motivò que los vecinos pidieron al Ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata que interviniera y se presentará al Consejo Municipal de Tres Ríos para que escuchara a los vecinos. No obstante en dos oportunidades los dejó plantados.

Es así que ante la presión, se presentaron este miércoles al Consejo Municipal, Laura Vega del CTP y el director de esa entidad Manuel Vega, quienes ante un auditorio lleno, solo se encargaron de oír y solo ofrecer como ha sido tónica en este Gobierno del Partido Acción Ciudadana, la creación de una mesas de diálogo que comenzó a funcionar ayer mismo.

Pese a eso los vecinos conocedores que en realidad son los empresarios lo que mandan en el CPT, ya se están organizando para solicitar al Consejo de Gobierno la intervención de esa institución, y demandar a los funcionarios por incumplimiento de deberes.